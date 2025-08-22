По сюжету в заведении любой желающий может позвонить умершему близкому, согласившись на смертельную игру - в русскую рулетку

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сериал "Бар "Один звонок" с Данилой Козловским в главной роли получил прокатное удостоверение. Соответствующая запись появилась в реестре прокатных удостоверений Минкультуры России, убедился корреспондент ТАСС.

В графе "Дата регистрации удостоверения" указано 18 августа 2025 года. В строке "Название фильма" - "Бар "Один звонок" (вторая-седьмая серии). Как уточнил источник ТАСС, прокатное удостоверение на первую серию должны выдать позже.

Козловский выступил в сериале также в роли продюсера. Режиссером проекта стал Сергей Филатов. По сюжету в баре "Один звонок" любой желающий может позвонить умершему близкому, согласившись на смертельную игру - в русскую рулетку. Следователь Андрей Морозов ищет своего пропавшего сына, и все улики ведут к бару, который появляется в разных местах, оставляя за собой тела погибших посетителей.

В проекте также снимались Александр Ильин (младший), Кай Алекс Гетц, Полина Ауг, Оксана Акиньшина, Серафима Гощанская, Иван Макаревич, Марина Ворожищева, Олег Рязанцев и другие. Производством сериала занимались "МТС медиа" и "ДК интертэйнмент". Онлайн-премьера запланирована на платформе Kion.

В сентябре 2023 года сериал "Бар "Один звонок" с Козловским в главной роли не получил прокатное удостоверение. В связи с этим он был снят с программы фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон".