Ей было 95 лет

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Заслуженный работник искусств РФ специалист по сценическому движению и фехтованию Анастасия Вербицкая ушла из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Российского института театрального искусства - ГИТИС.

"Сегодня на 96-м году жизни ушла из жизни Анастасия Всеволодовна Вербицкая - выдающийся педагог ГИТИСа", - говорится в сообщении.

В Российском институте театрального искусства мастер преподавала сценическое движение и фехтование почти 40 лет. Как отмечают в ГИТИСе, всю жизнь Вербицкая посвятила исключительно этой профессии.

"Огромное количество людей ее помнят, чтят и любят. Будучи очень чутким и тонким человеком, Анастасия Всеволодовна относилась с большим вниманием к каждому студенту", - добавляют в Telegram-канале.

В ГИТИСе запомнят Вербицкую как глубокого, доброго и остроумного человека, который работал с учениками с большой любовью.

"Она навсегда останется педагогом великой гитисовской школы - талантливым, свободным, верным своему призванию. Ее дело в наших стенах продолжают ее ученики, а значит, память о ней бессмертна", - отмечают в вузе.

Коллектив института выразил соболезнования ученикам, коллегам и друзьям мастера, а также всем, "чьи жизни изменила Анастасия Всеволодовна".