Проект ставит во главу угла культурный обмен, а не политические факторы, подчеркнула член комитета Совета Федерации по социальной политике

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. "Интервидение" станет визитной карточкой России, поскольку в отличие от "Евровидения" ставит во главу угла культурный обмен, а не политические факторы - это мнение высказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина в беседе с ТАСС.

"Проект "Интервидение", безусловно, имеет огромный потенциал и, я уверена, станет визитной карточкой России на долгие годы. В отличие от "Евровидения", где политические факторы зачастую превалируют над искусством, "Интервидение" ставит во главу угла культурный обмен, взаимное сотрудничество и укрепление дружеских связей между странами", - сказала Косихина.

Она выразила уверенность, что "Интервидение" станет ярким и запоминающимся событием, которое позволит раскрыть новые таланты, обогатить культурное пространство и укрепить международные связи. "Это российский проект на века, который будет способствовать взаимопониманию и сближению народов", - считает сенатор.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT), проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только соцстраны, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС. ТАСС - информационный партнер конкурса.