КАРАКАС, 23 августа. /ТАСС/. Юбилейная 10-я всероссийская акция "Ночь кино", к которой в 2025 году присоединились более 35 стран, собрала в венесуэльской столице любителей российского кинематографа.

"В Венесуэле впервые проводится акция "Ночь кино", которая реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства иностранных дел РФ, оператором акции выступает "Роскино", - сообщила атташе по культуре и образованию посольства РФ в Венесуэле Александра Абрамова корреспонденту ТАСС. Она отметила, что в Венесуэле наблюдается большой интерес к современному российскому кино.

В Каракасе на площадке Россотрудничества будут показаны три фильма 2024-2025 годов: "Группа крови", "Пророк. История Александра Пушкина", "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича". "В начале акции, которая привлекла большое число зрителей, мы показали видеоприветствие министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой", - рассказала российский дипломат.