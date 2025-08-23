Поэт Александр Шаганов отметил, что ему было бы приятно увидеть произведение в школьных учебниках по музыке, однако подчеркнул, что интерес должен исходить от самих детей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Уникальность песни "Конь" российской музыкальной группы "Любэ" в том, что она близка людям разных возрастов. Таким мнением с ТАСС поделился поэт-песенник, автор песен "Любэ" Александр Шаганов.

"Эта композиция сближает поколения. Ее с одинаковым воодушевлением может исполнить и подрастающее поколение, и зрелые взрослые. Это очень важно, так как не очень много песен, которые были бы близки одновременно людям разных возрастов", - сказал он.

Шаганов также отметил, что ему было бы приятно увидеть песню "Конь" в школьных учебниках по музыке, однако подчеркнул, что интерес к таким произведениям должен исходить от самих детей. "Мне как автору было бы, безусловно, приятно, если бы эта песня пригодилась бы и ее использовали в учебниках для наших школьников. С другой стороны, я думаю, если детей будут заставлять учить подобные произведения в школьной программе, то это будет не совсем правильно, так как ребенку может не полюбиться такая музыка, что нормально. Намного лучше, когда школьники приходят сами к этим песням, получается выбор слушателя, выбор народа", - заключил поэт.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев предложил внести в школьную программу изучение песни "Конь" группы "Любэ". До этого Минпросвещения поддержало инициативу депутата Госдумы Сергея Колунова об изучении патриотических песен современных авторов на уроках музыки. После российская певица, заслуженная артистка России Юта предложила ввести в школьную программу песню "Офицеры" народного артиста РФ Олега Газманова, а депутат Госдумы Михаил Романов выдвинул предложение о внедрении в рамках изучения музыки песни "Веночек" народной артистки РФ Надежды Кадышевой.

Александр Шаганов - поэт, автор стихов для нескольких сотен песен, среди которых "Комбат", "Атас!", "Владимирская Русь", "От Волги до Енисея", "Там, за туманами", "Ребята с нашего двора", "Девчонка-девчоночка", "Тучи" и многие другие. Поэт сотрудничает с эстрадными коллективами и исполнителями, большинство его песен составили репертуар групп "Любэ", "Иванушки International".