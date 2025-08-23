Прощание с Юрием Бутусовым началось в Театре имени Пушкина

У входа в театр появился стихийный мемориал

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Гражданская панихида по театральному режиссеру Юрию Бутусову началась в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, передает корреспондент ТАСС.

У входа в театр, под афишей спектакля "Барабаны в ночи", поставленной Бутусовым по одноименной пьесе Бертольта Брехта еще в 2016 году, появился стихийный мемориал: цветы, фотографии, свечи и теплые слова от учеников, написанные разноцветными мелками.

Основная сцена Театра им. Пушкина, на которой установлена урна с прахом, украшена декорациями из московских спектаклей режиссера. В фойе размещен портрет Бутусова. Венки на прощание с мастером прислали коллективы мхатовцев, Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета, Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, театра "Студия театрального искусства" (СТИ) и другие.

Режиссер ушел из жизни 9 августа в возрасте 63 лет. Новость о смерти Бутусова появилась днем позже. Как сообщил ТАСС директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок, мастер утонул в Черном море - тогда он отдыхал в Болгарии с семьей. Его тело было подвергнуто кремации.

О режиссере

Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. Был главным режиссером (2011-2017 годы) и художественным руководителем (2017-2018 годы) Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета. С 2018 по 2022 год Бутусов занимал пост главного режиссера Государственного академического театра им. Е. Б. Вахтангова. Он также сотрудничал с театром "Сатирикон", МХТ им. А. П. Чехова, Александринским театром и многими другими.