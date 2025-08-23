В конкурсе нет никакой политической подоплеки, заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям российского дипведомства Александр Алимов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Международный песенный конкурс "Интервидение" не является противовесом "Евровидению", но он будет отличаться своей открытостью и отсутствием пошлости. Об этом заявил ТАСС директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

"Интервидение" не было задумано как противовес "Евровидению", но отличия, несомненно, есть. В нашем конкурсе нет никакой политической подоплеки. Мы ищем объединяющий язык, основанный на таких ценностных ориентирах, как взаимное уважение, культурный суверенитет, равноправие. В то время как "Евровидение" омрачено политикой и политиканством, делает ставку на ненормальность, экстремальную экстравагантность на грани откровенной пошлости, мы нацелены и, уверен, покажем, что популярная музыка может завоевывать сердца миллионов иным путем", - отметил дипломат.

Алимов добавил, что "Интервидение" нацелено показать, что для хорошего отклика не требуется навязывание зрителю непристойностей, и красота заключается "не в слепом следовании навязанным вульгарной культурной глобализацией шаблонам", а в самобытности, в опоре на национальные традиции и в богатстве стилей, "помноженном на талант современных композиторов и аранжировщиков". "Конкурс "Интервидение" - яркий пример культурного сотрудничества глобального масштаба, событие подлинной созидательной дипломатии, столь востребованной в современных геополитических условиях и на фоне попыток группы стран навязать отжившую парадигму доминирования за счет других и игнорирования несогласных. <...> "Интервидение" - это возвращение к культурному сотрудничеству истинных цветов: "чистых красок", отброшенных или утерянных управленцами от "Евровидения", - подчеркнул он.

Алимов также указал, что еще одно отличие "Интервидения" заключается в том, что данный проект охватывает все страны планеты и не закрыт ни от кого. "Нет нужды говорить, сколь разнообразна, ярка, богата, талантлива музыка стран Азии - будь то наши друзья из Центральной Азии, Китая, Индии, Вьетнама или стран Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки (не списывая со счетов и такого традиционного гиганта музыкальной индустрии, как США, и, конечно, зная силу таланта российского исполнителя). Увы, но европоцентричное "Евровидение" при всем уважении к музыкантам, работающим там, зрителю ничего подобного не даст. А открытый миру наш конкурс - даст! Что и увидим в сентябре в Москве", - добавил дипломат.

