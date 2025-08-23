Таким образом, капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" стал пятым послом конкурса

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин стал пятым послом международного музыкального конкурса "Интервидение-2025".

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

"Хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом международного музыкального конкурса "Интервидение", - сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что послами "Интервидения" стали российские певцы Дима Билан, Клава Кока, группа Ay Yola, а также заслуженная артистка России Пелагея Ханова.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.