В Петербурге открылся третий Фестиваль стран Латинской Америки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Третий по счету Фестиваль стран Латинской Америки открылся в Юсуповском саду в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. В церемонии открытия приняли участие руководители посольств Кубы, Коста-Рики и Колумбии, а также представители дипломатических учреждений Доминиканской Республики, Парагвая, Перу и почетные консулы государств региона в Санкт-Петербурге.

"Фестиваль показывает, что Санкт-Петербург находится в авангарде регионов России по развитию этих [международных культурных] уз. Они охватывают не только культуру, но и другие сферы совместной деятельности, - сказал ТАСС чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья. - Мы живем в сложные времена, и мы должны, во-первых, быть вместе не только в сфере основных направлений международной жизни и международной политики, но и в области культуры".

Программа фестиваля включает несколько тематических зон. В лектории выступят специалисты из Государственного Эрмитажа и Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН с докладами об искусстве Фернандо Ботеро, истории русской экспедиции в Южную Америку 1914-1915 годов и традициях индейцев. Также запланированы уроки испанского и португальского языков для начинающих.

"Проведение уже третьего фестиваля подтверждает наш большой взаимный интерес к развитию сотрудничества и культурного обмена", - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, его слова приводятся в сообщении пресс-службы администрации города.

На фестивале выступают музыкальные коллективы, которые исполняют латиноамериканские ритмы. Кроме того, в программу включены мастер-классы по сальсе, бачате, самбе и капоэйре, а в спортивной зоне состоится футбольный мастер-класс с участием игрока "Зенита-2" Виталия Французова. Также для гостей организованы мастер-классы по созданию традиционных украшений и масок, дегустации какао и мате.

"Мне кажется, это очень здорово, что власти Санкт-Петербурга организуют такой фестиваль вместе с нами, - рассказал ТАСС временный поверенный в делах Республики Коста-Рика Рандольф Кото Эчеверрия. - Я считаю, очень важно организовывать такие культурные проекты, чтобы свести Санкт-Петербург с Латинской Америкой".

Первый Фестиваль стран Латинской Америки состоялся в июле 2023 года в историческом комплексе "Никольские ряды". Год спустя мероприятие прошло на одной из самых популярных городских площадок - в пространстве "Севкабель Порт".