В рамках мероприятия прошел показ фильма "Группа крови" и концерт "Jazz&Оpera"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Торжественное открытие Х всероссийской акции "Ночь кино - 2025" прошло в кинотеатре "Поклонка" Музея Победы, передает корреспондент ТАСС. В рамках мероприятия состоялся показ фильма "Группа крови" и концерт "Jazz&Оpera".

"В рамках "Ночи кино" вы увидите картины этого года, уже полюбившиеся многим. Это семейное фэнтези "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" и музыкальный биографический фильм о великом русском поэте "Пророк. История Александра Пушкина". В 2025 году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Особое место в программе "Ночи кино" занимает новая военная драма "Группа крови". На площадках акции также пройдут тематические мероприятия в честь Великой Победы", - рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в видеообращении, показанном на сцене.

Она отметила, что "Ночь кино" напоминает о важности киноискусства. По ее словам, с каждым годом праздник отечественного кинематографа объединяет зрителей из разных стран.

Церемония и показ военной драмы прошли в кинозале "Жуков". Еще два фильма - семейное фэнтези "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" (2024, Игорь Волошин) и музыкальный байопик "Пророк. История Александра Пушкина" (2024, Феликс Умаров) - зрители увидят в залах "Рокоссовский" и "Василевский".

В Москве к акции присоединятся около 100 культурных площадок, включая ВДНХ, Российскую государственную библиотеку и Третьяковскую галерею. Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, показ анимации и фильмов, среди которых и советская классика, и современные картины, пройдет в кинотеатрах, парках, музеях и других культурных пространствах города.

Всего запланировано около 300 мероприятий, в том числе мастер-классы, лекции и тематические викторины. Операторами акции являются "Роскино" и Фонд кино.