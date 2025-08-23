Главные роли в картине исполнили Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова

КАЛИНИНГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Премьера фильма Юрия Зайцева "Ганди молчал по субботам" с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой в главных ролях прошла в рамках фестиваля дебютного и короткометражного кино "Короче", передает корреспондент ТАСС.

Картина стала завершающей в конкурсной программе дебютов киносмотра. Представляя картину, Юрий Зайцев поблагодарил команду за работу над фильмом. В своей речи он отметил, что графику в фильме доделывали буквально вчера. В свою очередь креативный продюсер фильма Андрей Апостолов подчеркнул, что поддержка дебютного кино - важная часть индустрии.

Роли в фильме также исполнили Виктория Толстоганова, Евгений Коряковский, Александр Пашутин, Ольга Балацкая, Анастасия Красовская и другие артисты. Продюсерами картины выступили Эдуард Суворов, Надежда Андрющенко, Федор Бондарчук, Ольга Кульчицкая, Евгений Григорьев и другие. Производством занимался "Ленфильм" при поддержке Министерства культуры РФ и фонда "Кинопрайм".

Картина рассказывает о 16-летнем Саше (Мот), который переживает трудный период: отец уходит к другой женщине, что стало для него шоком, ведь он считал свою семью идеальной. В знак протеста Мот приводит домой бездомную Лизу, у которой наблюдаются явные ментальные проблемы. Женщина, как считает Саша, не умеет врать, ведь она почти всегда хранит молчание. Единственная фраза, которую она произносит, звучит так: "Ганди молчал по субботам". Герой начинает следовать этому правилу.

Программа конкурса

В конкурсе принимают участие 29 короткометражных картин и семь дебютных лент. В конкурс дебютного кино "Короче-2025" вошли семь картин: "Взрослый сын" режиссера Ивана Шкундова, "Ганди молчал по субботам" Юрия Зайцева, "Мальчик-птица" Савелия Осадчего, "Сводишь с ума" Дарьи Лебедевой, "Социализация" Анны Волконской, "Счастлив, когда ты нет" Игоря Марченко и "Три свадьбы и один побег" Кирилла Логинова.

О фестивале

XIII фестиваль "Короче" проходит в Калининграде с 19 по 24 августа. Фестивальные показы можно посетить по регистрации на официальном сайте фестиваля, которая открылась за несколько дней до мероприятия. В этом году смотр увеличил количество площадок, чтобы все желающие смогли попасть на показы. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Калининградской области и автономной некоммерческой организации "Фестивальная дирекция".

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.