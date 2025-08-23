Сербский режиссер объяснил, что во время военных действий человечество и общество "видит все в полутонах"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. "Голливудизация" российского кино закончится, когда закончится конфликт на Украине. Такое мнение высказал сербский сценарист и режиссер Эмир Кустурица на публичной дискуссии совместно с писателем и телеведущим Сергеем Минаевым в рамках "Ночи кино", передает корреспондент ТАСС.

"Русская душа - то, что есть у Пушкина, Достоевского, Бунина, Чехова, - это нужно показывать в ваших фильмах. В ваших [русских] фильмах, в том, что я вижу последние год-два, произошла голливудизация, которая закончится, когда закончится украинский кризис", - сказал Кустурица, добавив, что считает так потому, что во время военных действий человечество и общество "видит все в полутонах".

"СВО принесет новые ценности, заменит старые, и все будет открыто. Тогда будут хорошие фильмы, которые будут говорить о том, почему СВО случилась", - отметил Кустурица.

"Ночь кино 2025" организована при поддержке Минкультуры России и МИД России. Операторами акции являются "Роскино" и Фонд кино. Соорганизатор акции - Российский фонд культуры. Мероприятие приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.

ТАСС - генеральный информационный партнер "Ночи кино".