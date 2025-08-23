Их можно увидеть в "Русском доме" и на территории Успенского собора

АСТАНА, 23 августа. /ТАСС/. Любители российского кинематографа собрались в Астане на 10-й акции "Ночь кино", передает корреспондент ТАСС.

Показ российских фильмов в Астане проводится на двух площадках: в "Русском доме" и на территории Успенского собора. 23 августа зрители могли увидеть два фильма 2024-2025 годов: "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" (экранизация сказочной повести А. М. Волкова) и "Группа крови" (рассказывает о детском концентрационном лагере, созданном немцами во время Великой Отечественной войны в Ленинградской области). 26 августа в "Русском доме" покажут фильм "Пророк. История Александра Пушкина".

"Ночь кино - 2025" организована при поддержке Минкультуры России и МИД России. В 2025 году к акции присоединилось более 35 стран. Операторами акции являются "Роскино" и Фонд кино. Соорганизатор - Российский фонд культуры. Мероприятие приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.