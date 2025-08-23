В Русском доме в Софии прошла всероссийская акция "Ночь кино"

Болгарской публике представили байопик "Пророк. История Александра Пушкина"

СОФИЯ, 24 августа. /ТАСС/. Всероссийская акция "Ночь кино" прошла в Русском доме в столице Болгарии. Как сообщает корреспондент ТАСС, в Российском культурно-информационном центре в Софии впервые представили музыкальный байопик "Пророк. История Александра Пушкина" режиссера Феликса Умарова.

Зал, где проходил кинопоказ, был переполнен зрителями. Они тепло приветствовали новое российское кино и отмечали, что фильм получился "красочным, зрелищным и приятным".

Российский биографический музыкально-драматический фильм отражает современный взгляд на жизнь великого русского поэта. Кинокартина демонстрировалась с субтитрами на болгарском языке.

Событие проводилось при поддержке Минкультуры России, МИДа России, "Роскино", Фонда кино и Российского фонда культуры в рамках празднования Дня российского кино, который отмечается 27 августа.