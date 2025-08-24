Дирижер создал всемирно известные мелодии к более чем ста лентам, в их числе "Челюсти", "Индиана Джонс", "Звездные войны", "Список Шиндлера", "Гарри Поттер"

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Музыка к фильмам блекнет по сравнению с лучшими произведениями музыкального искусства. Такое мнение в интервью газете The Guardian высказал кинокомпозитор Джон Уильямс.

"Я никогда сильно не любил музыку к фильмам", - заявил 93-летний американец, который за свою жизнь сделал всемирно известные и узнаваемые мелодии к более чем ста лентам, в том числе "Челюсти", "Индиана Джонс", "Звездные войны", "Список Шиндлера", "Гарри Поттер", четырем Олимпийским играм, телесериалам.

"В музыке для фильмов, какой бы хорошей она ни была, а зачастую она такой не является, за исключением фрагмента из восьми минут то там, то здесь, нет музыки как таковой", - сказал Уильямс, который рекордное количество раз - 54 - был номинирован на американскую кинопремию "Оскар", победив пять раз.

"Думаю, что сама идея, что музыка к фильмам занимает то же самое место в концертных залах, что и самая лучшая музыка, - ошибочна", - добавил Уильямс в интервью, приуроченном к предстоящему выходу его биографии.

Композитор и дирижер рассказал, что в начале карьеры он был разочарован режиссерами, которые не понимают музыку. Впрочем, это не относится к Стивену Спилбергу, с которым на протяжении 50 лет он работал над многими картинами. Помимо уже упомянутых фильмов, это также "Парк Юрского периода", "Спасти рядового Райана", "Поймай меня, если сможешь".

"Он наиболее музыкально образованный режиссер, чем большинство, с которыми я работал. Его мать играла на музыкальном инструменте произведения Клементи, Баха, Шопена и так далее. Она брала его с собой на концерты. Он же [в детстве] играл на кларнете. Он очень музыкален", - сообщил Уильямс.