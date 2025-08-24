К акции присоединилось примерно 100 площадок

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Гостями 10-й акции "Ночь кино" в Москве, которая состоялась 23 августа, стали около 18 тыс. человек, сообщается на портале мэра столицы.

"Около 18 тыс. зрителей посмотрели кинофильмы общей длительностью 10 тыс. минут. <...> К акции присоединилось около 100 площадок", - говорится в сообщении.

Среди площадок были кинотеатры, культурные центры, библиотеки и парки.

"В программу вошли знаковые кинокартины последних лет, советская классика, популярные сериалы и детская анимация. Часть из них выбирали сами москвичи в проекте "Активный гражданин", - приводятся в сообщении слова мэра столицы Сергея Собянина.

Например, в Государственной Третьяковской галерее показали "Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама" и "День рождения Сидни Люмета", а в парках и библиотеках - фильмы, ставшие хитами отечественного проката, в том числе "Пророк. История Александра Пушкина". Впервые в рамках акции прошел фестиваль перуанского кино в кинотеатре "Космос" сети "Москино", познакомивший горожан с кинематографом Перу. В "Спутнике" состоялись показы к 100-летию режиссера Петра Тодоровского, а в кинотеатре "Художественный" прошла дискуссия о развитии международного авторского кино с участием знаменитого режиссера Эмира Кустурицы.

Юбилейная "Ночь кино" состоялась в рамках Московской международной недели кино, которая во второй раз стартовала в столице 23 августа и продлится до 27 августа. ТАСС - генеральный информационный партнер Московской международной недели кино.