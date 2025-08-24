Лучшим дебютным фильмом фестиваля "Короче" стал "Счастлив, когда ты нет"

Главные роли в картине исполнили Александра Бортич, Гоша Токаев, Софья Райзман и другие артисты

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Фильм режиссера Игоря Марченко "Счастлив, когда ты нет" стал обладателем гран-при конкурса полнометражного дебютного кино фестиваля "Короче", передает корреспондент ТАСС.

"Главный приз фестиваля [получает] картина "Счастлив, когда ты нет", Игорь Марченко", - сказал член жюри конкурса дебютного кино, продюсер Игорь Толстунов.

Главные роли в картине исполнили Александра Бортич, Гоша Токаев, Софья Райзман и другие артисты. По сюжету герои Евгений и Женя знакомятся на мероприятии, с которого оба хотят уйти. Герои совершенно не ладят, даже презирают друг друга. По ходу развития сюжета они сходятся и расходятся, эмоционально терроризируя друг друга. При этом они понимают, что хоть им и плохо вместе, порознь им еще хуже.

Специальный приз жюри получил актер Денис Хохрин, который исполнил главную роль в фильме "Мальчик-птица" режиссера Савелия Осадчего. Специальный приз за исполнение женской роли достался актрисе Дарье Михайловой, сыгравшей в фильме "Взрослый сын" Ивана Шкундова.

Победители короткого метра

Приз за лучшую короткометражную ленту получила картина Жанны Бекмамбетовой "Сын". Награду за лучший сценарий получил Олег Афонин. По его сценарию был представлен фильм "Как холодцы попадают в холодильник". Лучшим оператором короткого метра был признан Владимир Борисов за работу над картиной "Наш год".

Приз за лучшую режиссуру получила Юлдус Бахтиозина, снявшая фильм "Идеально отвергнутые". Лучшей анимационной работой была признана картина "Наблюдение" в режиссуре Гургена Алояна.

В номинации короткого метра несколько участников получили спецпризы: Инна Сухорецкая получила награду за роль в фильме "Самый лучший Новый год" (режиссер Екатерина Мавроматис). Дипломов удостоились Мария Когутницкая за роль в фильме "Объяснительная записка" и режиссер Никита Миклушов за ленту "Цензурократия".

Программа конкурса

В конкурсе принимали участие 29 короткометражных картин, а также семь дебютных лент: "Взрослый сын" режиссера Ивана Шкундова, "Ганди молчал по субботам" Юрия Зайцева, "Мальчик-птица" Савелия Осадчего, "Сводишь с ума" Дарьи Лебедевой, "Социализация" Анны Волконской, "Счастлив, когда ты нет" Игоря Марченко и "Три свадьбы и один побег" Кирилла Логинова.

В состав жюри конкурса короткого метра вошли актриса Аня Чиповская, актер Роман Евдокимов, актер и режиссер Евгений Сангаджиев, продюсер и сценарист Михаил Врубель. Программу полнометражного дебютного кино оценивали продюсер Игорь Толстунов, режиссер, сценарист и продюсер Андрей Прошкин, сценарист, театральный режиссер, драматург Илья Тилькин и продюсер Сабина Еремеева.

О фестивале

XIII фестиваль дебютного и короткометражного кино "Короче" проходил в Калининграде с 19 по 24 августа. Фестивальные показы можно было посетить по регистрации на официальном сайте фестиваля. В 2025 году смотр увеличил количество площадок, чтобы все желающие смогли попасть на показы. Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Калининградской области и автономной некоммерческой организации "Фестивальная дирекция".

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.