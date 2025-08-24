На церемонии открытия также присутствовали режиссеры Алексей Учитель, Алексей Герман-младший, а также гости из Китая, Египта и других стран

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Американский актер и кинорежиссер Марк Дакаскос посетил церемонию открытия Московской международной недели кино, которая прошла в воскресенье в кинотеатре "Художественный", передает корреспондент ТАСС. Вместе с российским кинорежиссером Валерией Гай Германикой и сербским режиссером Эмиром Кустурицей он провел открытый диалог, в рамках которого обсудили возможности Москвы как столицы кинопроизводства.

На церемонии открытия присутствовали российские режиссеры Алексей Учитель, Алексей Герман-младший, а также гости из Китая, Египта и других стран.

С 23 по 27 августа в столице во второй раз пройдет Московская международная неделя кино. Посетителей ждут кинопоказы, автограф-сессии, творческие встречи и аукцион кинореквизита. Деловая программа соберет экспертов индустрии из 21 страны, среди которых Китай, Индия, Бразилия, Египет, Турция.

ТАСС - генеральный информационный партнер события.