Организаторы кинофестиваля Карелии "Банка" назвали победителей конкурса

Победителем по мнению жюри стал игровой фильм "Признаки жизни" Кристины Пархоменко

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 августа. /ТАСС/. Организаторы фестиваля карельского кино "Банка" подвели итоги конкурса в 2025 году и озвучили победителей в пяти номинациях. Среди них - документальное и игровое кино, а также два клипа, рассказала ТАСС главный организатор фестиваля Софья Алексеева.

Всего на конкурс поступило 36 работ, из них 20 показали на площадке под открытым небом. Приз зрительских симпатий получили документальный фильм "Выйти из андеграунда" Аси Горецкой и клип Separation Антона Блохина. В номинации "Я ничего не понял" по итогам голосования лидером стал клип "Все, прощай моя любовь" Глеба Ланге. Победителем по мнению жюри стал игровой фильм "Признаки жизни" Кристины Пархоменко, а в спешл-номинации от кинокомпании "Триикс медиа" выделили игровой фильм "Путник" Сергея Шмакова.

"Фестиваль прошел очень хорошо, многие отмечали масштаб и уровень организации. В этот раз мы привлекли специалистов из других регионов, в том числе членов жюри и участников. Всего пришло около 500 человек, и мы понимали, что этой аудитории интересны именно работы, снятые в Карелии", - рассказала собеседница агентства.

Также профессиональное жюри во главе с кинокритиком Артемом Гаспаровым единогласно решило отметить и других участников фестиваля. Так, самой лучшей документальной работой признан фильм "О доме ледяной вечности", лучший сценарий - у фильма "Одно желание". Отдельно Гаспаров отметил Сергея Корнеева, снявшего веб-сериал о нападении робота-гиганта на Петрозаводск.

Накануне просмотров в столице Карелии прошла образовательная программа фестиваля. Ее открыл Гаспаров с лекцией о становлении кино. Режиссер Иван Кульнев рассказал о том, как попасть в большой кинематограф. Кроме того, состоялись лекции на тему костюмов и визуальных образов, их влияния на зрителей.

Также вечером прошла вечеринка "Карельский Оскар", где в торжественной обстановке отметили режиссеров, операторов и актеров, внесших вклад в развитие кинематографа в регионе. Мероприятие стало частью всероссийской акции "Ночь кино". Награжденным вручали золотые статуэтки в виде банок. Среди тех, кого отметили, - режиссеры и операторы Сергей Корнеев и Константин Роди, гример Юлия Синявина, актрисы Людмила Исакова, Виктория Федорова и другие.

О фестивале

Третий фестиваль карельского кино "Банка" проходил в Петрозаводске 23 и 24 августа. Его главная цель - показать, какие работы снимают в Карелии, познакомить зрителей и авторов, а также создать площадку для самореализации. Организаторы не ограничивали кинематографистов по жанрам, хронометражу или стилю картины.