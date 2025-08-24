Gipsy Kings и Полина Гагарина выступили на "Jazzовых сезонах" в Архангельском

Помимо насыщенной музыкальной части, на фестивале были организованы образовательная программа, мастер-классы для детей, спортивные активности, работал мини-маркет

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Французская поп-группа Gipsy Kings, играющая в стиле румба-фламенко, и российская певица Полина Гагарина стали хэдлайнерами XI международного фестиваля "Jazzовые сезоны", который прошел в музее-заповеднике "Архангельское", передает корреспондент ТАСС.

"Мы пригласили выступить зарубежных гостей, таких как известный коллектив Gipsy Kings, а также Полину Гагарину, которая исполнит специальную программу. Мы с оркестром представим разные программы в оба дня", - рассказал народный артист России, художественный руководитель Московского джазового оркестра и самого фестиваля Игорь Бутман.

"Jazzoвые сезоны" прошли в музее-заповеднике 23 и 24 августа. В рамках фестиваля были задействованы две площадки: главная и малая сцены

С 2015 года Игорь Бутман руководит фестивалем при поддержке министерства культуры РФ и правительства Московской области. Ранее мероприятие "Jazzовые сезоны" проводилось в парке "Горки Ленинские", впервые в этом году фестиваль проходит в "Архангельском".

"Талантливых артистов становится все больше, поэтому необходимо находить новые площадки для выступлений. Фестиваль в Архангельском - это новый этап для нас", - добавил джазмен.

Первый день фестиваля

"Мы очень рады видеть здесь людей, которые пришли с семьями, детьми, близкими, друзьями, чтобы провести время в кругу талантливых музыкантов. Хочу поприветствовать Игоря Михайловича Бутмана, он - мастер во всем, и вот уже одиннадцатый год подряд проводит этот фестиваль. Желаю всем, кто сегодня пришел в музей-заповедник, чтобы этот вечер запомнился теплотой общения и прекрасной музыкой", - сказал на открытии губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как отметил Бутман в беседе с журналистами, в новом сезоне фестиваль прошел по расширенной программе. Для зрителей были подготовлены две концертные площадки, где звучала музыка разных направлений: музыкальная программа создавалась с учетом предпочтений публики всех поколений. "Уникальность фестиваля во всем: и в локации, и в составе артистов, выступающих на нем. Московский джазовый оркестр выступил с разными программами: одна называется "Русь" и посвящена русскому композитору Александру Бородину, вторая - джазовый спектакль "Петя и волк" Сергея Прокофьева, - рассказал джазмен. Композиция "Русь" вошла в альбом под названием "Образы. Мусоргский и Бородин", который был выпущен 3 декабря 2024 года - в год 25-летия оркестра. Аранжировки к нему написал композитор, один из учителей Бутмана - советский и американский джазмен Николай Левиновский, который 14 декабря прошлого года отметил свой 80-летний юбилей.

Бутман также обратил внимание на то, что отечественный джаз сегодня отличается большим разнообразием - "появляются новые звезды, блистают ветераны сцены, и интерес публики к джазу выше, чем во многих странах мира". "Многие музыканты верят в то, что музыка действительно может дать новый импульс для размышления о том, что происходит в мире. Те, кто может к нам приехать, наши друзья, стараются приезжать в Россию, поддерживают нас, выступают. Они знают, какая у нас потрясающая, понимающая и вдохновляющая публика. Джаз объединяет, артисты это понимают и верят в его силу", - добавил Бутман.

Так, в первый день музыкального смотра в "подмосковном Версале" помимо Московского джазового оркестра Бутмана, в частности, выступили Петр Налич, трио пианиста Даниила Крамера и Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова. Главным событием не только первого дня, но и всего фестиваля стало долгожданное возвращение в Россию группы Gipsy Kings во главе с Андре Рейесом. Этот коллектив впервые соединил фламенко с поп-музыкой, румбой и латинскими ритмами, сделав его понятным и привлекательным для всего мира. В числе его хитов - Bamboleo, Volare и Bem, Bem, Maria.

Зрители фестиваля тепло встретили зарубежных артистов - подпевали, танцевали, включали фонарики телефонов. Музыканты выражали благодарность и радость от встречи с российскими поклонниками в конце почти каждой песни.

Второй день фестиваля

Джазовая группа Jazzimara из Узбекистана начала программу второго дня фестиваля. Музыканты выступили на главной сцене, где исполнили джазовую импровизацию с элементы национальной музыки. В 2024 году коллектив выступил на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, а также на фестивалях Sirius Jazz Days и Saint-Petersburg Jazz Festival, представляя современную музыкальную культуру Узбекистана.

Также выступили российский музыкант в стиле рок-н-ролл, блюзмен Евгений Маргулис, трубач Вадим Эйлеринг, певица Женя Любич и джазовый коллектив Ilugdin trio.

Как отметил Бутман, все выступающие на фестивале представляют джаз в своей интерпретации. "Для нас "Jazzовые сезоны" - фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что мы слышим и от того, что видим вокруг. <…> "Jazzовые сезоны" открыли новую страницу своей истории, но сохранили ту невероятную атмосферу, к которой так привыкли наши гости", - добавил джазмен.

Российская певица Полина Гагарина завершила программу фестиваля 24 августа. На своем выступлении артистка исполнила свои песни в джазовой стилистике. "На "Jazzовых сезонах" я исполнила свои произведения в новом для вас виде. Это были все те же песни, но с другим смыслом. Также я отдала дань уважению в общем музыке-джаза, поэтому исполнила классический джазовый стандарт", - рассказала Гагарина.

Среди исполненных песен певицы были "Обезоружена", "Спектакль окончен", "Драмы больше нет", "Шагай" и другие. Композицию "Солнце взойдет" Гагарина исполнила вместе с девочкой из толпы, которая написала на плакате просьбу "спеть вместе с артисткой", та согласилась и пригласила юного музыканта на сцену. Зрители поддерживали певицу, несмотря на холодную погоду, активно хлопали, подпевали и танцевали.

Помимо насыщенной музыкальной части, на фестивале были организованы образовательная программа, мастер-классы для детей, спортивные активности, работал мини-маркет.