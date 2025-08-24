Фильм "Дети-шпионы" дебютировал с первой строчки российского кинопроката

На втором месте американский триллер "Диспетчер"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Семейная комедия "Дети-шпионы" возглавила кинопрокат России и СНГ на выходных, собрав 26,4 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 21 по 24 августа.

Фильм рассказывает о семье спецагентов, в которой растут трое детей. Каждый из них обладает уникальными способностями. Их цель - стать суперагентами и найти свою маму, которую не смог отыскать их отец. Картина вышла в прокат 21 августа, главные роли исполнили Дмитрий Нагиев, Людмила Артемьева, Софья Каштанова, Игорь Жижикин, Кирилл Нагиев, Виталия Корниенко, Даяна Гудз.

Американский триллер "Диспетчер" (Relay, 2024) занял второе место, собрав 23,3 млн рублей. Фильм вышел в прокат в России 21 августа 2025 года. В нем рассказывается о мужчине, который является посредником в коррупционных схемах. Его привычный порядок работы нарушается, когда к нему обращается за помощью клиентка Сара. Главные роли исполнили Риз Ахмед, Лили Джеймс, Сэм Уортингтон, Уилла Фицджералд, Мэттью Мехер, Хелен Эйденберг.

Российский фильм "На деревню дедушке!" собрал 18,5 млн рублей и занял третье место. Фильм рассказывает о ребенке - гении в области IT, которого отправляют в деревню к дедушке. Мальчик стремится попасть обратно в город на важный конкурс, а его дед против этого. В ролях: Юрий Стоянов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова. Режиссером выступил Владислав Богуш.