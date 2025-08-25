В Ставрополе на фестивале представят быт и ремесла эпохи раннего Средневековья

Участниками тематической площадки станут 45 опытных исторических реконструкторов из разных уголков России

СТАВРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Быт, ремесла и военное обмундирование эпохи раннего Средневековья представят российские реконструкторы на фестивале "Наследие степей и гор" в Ставрополе. Участниками тематической площадки станут 45 специалистов, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Отличительной чертой юбилейного фестиваля "Наследие степей и гор" станет широкое представление площадки раннего Средневековья. 45 опытных исторических реконструкторов из разных уголков России представят свои стенды и проведут мастер-классы, демонстрирующие быт, ремесла, военное облачение и искусство той эпохи", - цитирует пресс-служба главу города Ивана Ульянченко.

Фестиваль "Наследие степей и гор" пройдет на территории древнего Татарского городища 30 августа. Помимо эпохи раннего Средневековья, реконструкторы из разных регионов России продемонстрируют воссозданные костюмы, обряды и быт монгольской эпохи, Византии, Скандинавии, Древней Руси, Хазарского каганата, сарматов и скифов.

На фестивале пройдут мастер-классы по кожевенному делу, набойке по ткани, чеканке монет, изготовлению средневековых украшений, средневековому ювелирному делу, боевому искусству. Концертную программу представят музыканты, исполняющие народную музыку и античные баллады.

Фестиваль исторической реконструкции "Наследие степей и гор" организует администрация Ставрополя и Ставропольский государственный музей-заповедник по нацпроекту "Туризм и гостеприимство". В 2025 году фестиваль приурочен к 120-летию музея-заповедника.