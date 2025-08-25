Народная артистка России чувствует себя хорошо и не вызывала скорую

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Народная артистка РФ Наталья Селезнева, известная по фильмам Леонида Гайдая, чувствует себя хорошо и за прошедшие сутки не вызывала скорую. Об этом сообщила ТАСС помощница актрисы.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что Селезнева якобы вызвала скорую из-за боли в позвоночнике.

"Наталья Игоревна спит дома, все хорошо. Я только вчера приехала, с этого момента она скорую не вызывала", - сказала собеседница агентства.

Наталье Селезневой 80 лет. Она актриса Театра сатиры. В 1965 году Селезнева исполнила роль студентки Лиды в комедии Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (новелла "Наваждение"). Эта киноработа принесла ей широкую известность. В дальнейшем Селезнева сыграла еще в двух картинах Гайдая - "Иван Васильевич меняет профессию" по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич" (1973) и "Не может быть!" по произведениям Михаила Зощенко (1975). В общей сложности Селезнева снялась в более чем 50 кинокартинах, сериалах и фильмах-спектаклях.

Актрисой Московского академического театра сатиры Селезнева является с 1966 года. В 1996 году она была удостоена звания Народной артистки РФ. Селезневу также наградили орденами Дружбы (2006) и Почета (2015).