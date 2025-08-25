В музее отметили, что князь Святослав Всеволодович самостоятельно участвовал в создании собора в качестве зодчего

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Владимиро-Суздальский музей-заповедник и Музей архитектуры имени А. В. Щусева открыли выставку "Белый Храм. История Георгиевского собора " и созда ю чюдну, резным каменем", передает корреспондент ТАСС.

"Проект посвящен истории собора, который имеет важное значение для истории нашей страны и архитектуры <…> Мы надеемся, что наши посетители, увидев наш рассказ об этом памятнике и подлинные фрагменты белокаменного резного убранства Георгиевского собора, совершат путешествие во Владимиро-Суздальскую землю, чтобы воочию увидеть этот храм", - сказала директор Музея архитектуры имени А. В. Щусева Наталья Шашкова.

Выставка рассказывает об истории Георгиевского собора, который был возведен в 1230-е годы князем Святославом Всеволодовичем. В музее отметили, что князь самостоятельно участвовал в создании собора в качестве зодчего.

Экспозиция расположилась на двух этажах флигеля "Руина" Музея архитектуры. "Первый этаж посвящен древнерусской скульптуре. Фасадная скульптура нашего собора является, пожалуй, единственным сохранившимся примером такого искусства того времени. Второй этаж рассказывает об архитектурной форме, истории изучения храма и проекте реконструкции его второго яруса, который был утрачен. Здесь представлены научные дискуссии и исследования, начатые в конце XIX века и продолжавшиеся до 70-х годов XX века", - рассказал заместитель директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по научной работе Олег Рыжков. Он добавил, что на первом этаже представлены камни с фасадной скульптурой, найденные рядом с собором, а также камни, использованные в кладке во время реконструкции.

По словам директора Музея архитектуры, храм, украшенный белокаменной резьбой, стал вершиной Владимиро-Суздальского зодчества и скульптурной пластики.

Георгиевский собор расположен в городе Юрьеве-Польском Владимирской области. Это последний большой белокаменный храм, возведенный на Руси до татаро-монгольского нашествия - в 1230-1234 годах. Он был значительно перестроен в 1471 году.