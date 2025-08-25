В Цхинвале состоялся концерт к 17-летию признания независимости Россией

В исполнении музыкантов государственного оркестра народных инструментов "Айзалд" прозвучали произведения осетинских, российских и зарубежных композиторов, а также известные композиции к фильмам

ЦХИНВАЛ, 25 августа. /ТАСС/. Концерт оркестра народных инструментов "Айзаелд" прошел в Центральном парке им. В. Хубулова в Цхинвале в канун 17-летия признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией, передает корреспондент ТАСС.

Под открытым небом в живом исполнении музыкантов государственного оркестра народных инструментов "Айзалд" прозвучали произведения осетинских, российских и зарубежных композиторов, а также известные композиции к кинофильмам. Помимо этого, в праздничном концерте приняли участие народные артисты республики Инал Алборов, Георгий Гучмазов, Анна Кабулова и другие.

"В этот раз мы решили подойти к празднованию нестандартно и провести концерт государственного оркестра в парке. Вечер живой музыки под открытым небом - это незабываемое музыкальное зрелище", - поделилась с ТАСС министр культуры Рада Дзагоева.

Она рассказала, что в преддверии праздника также состоялось открытие выставки в национальном музее республики "Победа в лицах". "Кроме того, так как у нас год юбилейный, мы приурочили к этой дате и открытие в национальном музее новой экспозиции, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - уточнила Дзагоева.

26 августа Южная Осетия отмечает 17-ю годовщину признания независимости республики Российской Федерацией. По всей республике в этот день пройдут праздничные мероприятия, национальные подворья, ярмарки и концерты.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.