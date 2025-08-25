В "Архангельском" фестиваль "Джазовые сезоны" посетили более 16 тыс. человек

В мероприятии приняли участие группа Gipsy Kings by Andre Reyes, певица Полина Гагарина, певец и композитор Петр Налич, актер Сергей Степанченко, джазовый коллектив "Ilugdin trio" и другие

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. IX Международный фестиваль "Джазовые сезоны", который впервые прошел в музее-заповеднике "Архангельское" в Московской области, посетили более 16 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС организаторы.

"В 2025 году на фестивале работали сразу две сцены, где состоялись 14 выступлений российских и зарубежных джазовых коллективов, а также артистов других жанров со специальными программами. <...> Фестиваль посетили более 16 тыс. человек", - говорится в сообщении. С 2015 года Игорь Бутман руководит фестивалем при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Московской области. Ранее мероприятие "Джазовые сезоны" проводилось в парке "Горки Ленинские", впервые в 2025 году фестиваль проходит в "Архангельском".

Как отметил народный артист России, художественный руководитель Московского джазового оркестра и самого фестиваля Игорь Бутман, площадка объединила "любовь к джазу, природе, публике и артистам". "Мы счастливы, что с каждым годом зрителей становится все больше. Благодаря поддержке министерства культуры и туризма, а также губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства региона наш фестиваль приобретает новые масштабы. Уверен, скоро мы сможем проводить несколько "Джазовых сезонов" сразу в разных красивейших усадьбах Подмосковья", - сказал он. В фестивале приняли участие французская группа Gipsy Kings by Andre Reyes, российская певица Полина Гагарина, певец и композитор Петр Налич, актер Сергей Степанченко, Даниил Крамер, джазовый коллектив "Ilugdin trio" и другие.

По данным организаторов, с 2018 года "Джазовые сезоны" стабильно входят в 10-ку лучших российских джазовых фестивалей под открытым небом. Помимо концертной программы, на площадке в 2025 году работал музыкальный лекторий "Музторг", а также была организована зона творческих и спортивных активностей для детей и всей семьи при участии "Союзмультпарка", "МТС Live", Хоккейной академии Фетисова, "Волонтеров культуры" и других партнеров.

Директор фестиваля Роман Христюк подчеркнул, что дополнительная программа была специально наполнена множеством увлекательных занятий для зрителей всех возрастов. "Мы хотели, чтобы гости не только наслаждались великолепной музыкой, но и могли научиться чему-то новому. Для юных участников мы создали карту-квест. <...>Также прошли мастер-классы по танцам, театральному мастерству и живописи от членов Союза художников России, а под открытым небом открылась выставка картин", - сказал Христюк.

Фестиваль проходил 23 и 24 августа в музее-заповеднике "Архангельское".