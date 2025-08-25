В Москве в IV международном детском культурном форуме приняли участие почти 2 тыс. человек

В программу мероприятия вошли творческие акции, концерты и мастер-классы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. IV международный детский культурный форум завершил работу в Москве. В течение трех дней творческое пространство Московского дворца пионеров на Воробьевых горах стало площадкой для почти 2 тыс. участников. Об этом сообщили ТАСС организаторы.

"На три дня столица России превратилась в детскую культурную столицу мира, которую посетило почти 2 тыс. участников из 89 регионов России и 17 зарубежных стран, а также выдающихся деятелей культуры и искусства, высококлассных специалистов в разных областях, харизматичных и мотивирующих спикеров", - говорится в сообщении.

Участниками стали музыканты, художники, артисты, литераторы и журналисты. Они представили собственные проекты, приняли участие в творческих встречах и мастер-классах, а также смогли пообщаться с известными деятелями культуры. В числе стран-участниц - Белоруссия, Саудовская Аравия, Зимбабве, ЮАР, Алжир, Турция, Оман, Куба и другие.

Министр культуры России Ольга Любимова подчеркнула, что форум стал стартовой площадкой для многих культурных инициатив. "Наш формат уникален тем, что объединяет сразу все ключевые направления искусства и культуры. Мы активно обмениваемся опытом с коллегами из других стран, приглашаем экспертов и представителей международных организаций для обсуждения совместных проектов. Такой обмен позволяет расширить горизонты для участников и укрепить позиции российской культуры на международной арене", - сказала министр.

О форуме

Кураторами форумных направлений выступили народные артисты РФ Сергей Безруков, Евгений Миронов и Эдгард Запашный (направление - "Театр и цирк"), заслуженный артист РФ Егор Дружинин ("Хореография"), директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак ("Литература и журналистика"), генеральный продюсер Okko и президент Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" Гавриил Гордеев ("Кино и анимация"), генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина Кристина Трубинова ("Музеи и изобразительное искусство") и генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга заслуженный работник культуры РФ Ольга Хомова ("Музыка").

На конкурс детских инициатив в сфере культуры и искусства, который в 2025 году был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поступила 41 заявка из 35 регионов России. В шорт-лист вошли проекты из 14 субъектов, а победителями стали четыре инициативы, в том числе "Улицы моего города" Александры Удовиченко из Республики Крым, проект создания мультфильма на основе перекладной анимации "Рыжик из сорок первого" Маргариты Акуловой из Омской области, медиапроект "Культурный код Победы" Серафимы Хлопушиной из Самарской области и проект "Победа в сердце каждого живет" Никиты Селянинова из Тюменской области.

Кроме того, в рамках форума прошел хакатон "Культурный бренд региона глазами молодежи". Победителем стала команда "Оркестро" из Приволжского федерального округа с проектом "Город с историей, готовый меняться".

Традиционно в программу вошли творческие акции, концерты и мастер-классы. В 2025 году на сцене форума выступили ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева, коллектив "Фонограф" под руководством Сергея Жилина, участники шоу "Хоровод дружбы", а также группа "Республика". Всего за три дня было проведено 107 мероприятий с участием 120 спикеров и 29 партнеров.

События форума освещали почти 250 представителей СМИ, а также команда детско-юношеского объединения "ЮНПРЕСС", которая создавала репортажи, брала интервью у спикеров и готовила материалы для социальных сетей. Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры Российской Федерации и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Форум проходил с 21 по 23 августа. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.