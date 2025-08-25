Он исполнил свои самые популярные композиции

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Народный артист РФ Валерий Леонтьев выступил на гала-концерте международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Казани, передает корреспондент ТАСС.

Он исполнил песни "Дельтаплан", "Казанова", "Маргарита", "Светофор зеленый" и "Ты меня не забывай".

В марте 2024 года концертный директор исполнителя Борис Чигирев рассказал ТАСС, что Леонтьев завершил свою сценическую деятельность. Однако его участие в концертах и программах закончилось раньше официального объявления.

Конкурс "Новая волна" проводится с 2002 года в целях выявления и поддержки талантливых молодых исполнителей, развития международного культурного обмена в сфере эстрадной музыки, популяризации новых музыкальных произведений и исполнителей. До 2014 года конкурс ежегодно проходил в Юрмале в Латвии, с 2015 по 2019 годы - в Сочи, а в 2021 и 2024 годах - на федеральной территории "Сириус". Мэр Казани Ильсур Метшин и народный артист РФ, композитор, продюсер, председатель жюри "Новой волны" Игорь Крутой объявили о переносе конкурса в столицу Татарстана в апреле.