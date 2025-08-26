Актер назвал произведение "потрясающим"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Американский актер, режиссер и каскадер Марк Дакаскос признался в беседе с ТАСС, что его любимым произведением русской литературы является роман Федора Достоевского "Преступление и наказание".

"Мне нравится одна книга, я читал ее много лет назад. Она про студента, который совершил преступление, - "Преступление и наказание", - отметил актер. Он назвал произведение "потрясающим". "Оно о моральных проблемах и выживании в системе, которая нас окружает", - подчеркнул Дакаскос.

Он также прокомментировал планы сербского режиссера Эмира Кустурицы по экранизации романа с участием Юры Борисова. "Я прекрасно понимаю выбор актера, потому что главный герой - голодный и худой, но все равно симпатичный", - сказал собеседник агентства.

Дакаскос - американский актер, каскадер, режиссер и мастер боевых искусств. Родился 26 февраля 1964 года в городе Гонолулу, штат Гавайи. Дакаскос наиболее известен по ролям в фильмах "Джон Уик 3", "Легенда о Брюсе Ли", "Братство волка", а также сериалах "Люцифер", "Агенты Щ.И.Т" и "Полиция Чикаго".