Картину "Портрет дамы" Витторе Гисланди в ходе расследования нашли журналисты газеты Algemeen Dagblad, сообщил телеканал

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 августа. /ТАСС/. Агентство культурного наследия Нидерландов предполагает, что в Аргентине была обнаружена картина итальянского художника Витторе Гисланди (1655-1743), изъятая нацистами у голландского коллекционера Жака Гаудстиккера в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил телеканал TN.

Картину "Портрет дамы" в ходе расследования обнаружили журналисты газеты Algemeen Dagblad. Она находится в собственности у дочерей финансиста нацистов Фридриха Кадгина, сбежавшего в Аргентину после Второй мировой войны.

Картину заметили на опубликованной на сайте недвижимости фотографии дома, который выставила на продажу одна из дочерей. Эксперты, с которым говорили журналисты, пришли к выводу, что это оригинал картины.

Наследники Гаудстиккера собираются подать иск, чтобы добиться ее возвращения.