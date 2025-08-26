Игорь Матвиенко назвал отличия "Интервидения" от "Евровидения"

Народный артист России отметил, что "Интервидение-25" делает акцент на традиционных ценностях

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Международный музыкальный конкурс "Интервидение-25" принципиально отличается от "Евровидения" своим акцентом на традиционные ценности и культуры стран-участниц. Таким мнением с ТАСС поделился народный артист России, представитель в жюри от России в "Интервидении", композитор Игорь Матвиенко.

"Евровидение" активно использует общемировые тренды, включая гендерные вопросы и то самое "равенство". А что касается "Интервидения", тут четко обозначено: цель конкурса - дать участникам возможность представить культуру своей страны, традиционные, общечеловеческие и семейные ценности", - сказал он.

Композитор подчеркнул, что проекты, построенные на временном интересе публики, быстро уходят в прошлое. "Все, что возникает на хайпе, быстро исчезает. А если оно связано с истинными ценностями, то живет долго. Например, наша песня с поэтом-песенником Александром Шагановым "Конь" (Матвиенко написал музыку для этой песни группы "Любэ" - прим. ТАСС) переживет нас всех, и молодежь будет ее петь, потому что в ней отражена глубина русского характера", - отметил артист.

Матвиенко добавил, что конкурс имеет значение как для России, так и для мира. По его словам, в условиях переизбытка негативной информации подобные проекты дают зрителям положительные эмоции. "В истории с этим конкурсом нет негатива, есть масштаб, который привлекает внимание. Если честно, я даже не думал, что участие в нем примут больше 20 стран. Возможно, добавятся и новые. От этого улыбка на лице", - заключил композитор.

Ранее директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов в беседе с ТАСС заявил, что "Интервидение" не является противовесом "Евровидению", но будет отличаться своей открытостью и отсутствием пошлости. Алимов добавил, что "Интервидение" нацелено показать, что для хорошего отклика не требуется навязывание зрителю непристойностей и красота заключается "не в слепом следовании навязанным вульгарной культурной глобализацией шаблонам", а в самобытности, в опоре на национальные традиции и в богатстве стилей, "помноженном на талант современных композиторов и аранжировщиков".

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

