МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Премьера сериала по мотивам фильма "Москва слезам не верит" состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru 4 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"Премьера одного из самых ожидаемых сериалов года состоится 4 сентября 2025 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru", - сообщили в пресс-службе.

В центре сюжета - история трех подруг, которые в начале 2000-х приезжают в Москву в поисках любви и счастья. Режиссеры - Ольга Долматовская и Жора Крыжовников. Над проектом работали "Водород" и "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

"Мы пересмотрели фильм и захотели так же, как в оригинале, рассказать историю трех подруг спустя 20 лет. И линия нашей главной героини очень похожа на то, что было у Валентина Черных в его сценарии "Дважды солгавшая", который победил на конкурсе сценариев о Москве и оттуда уже попал к Владимиру Меньшову. Но у двух подруг совершенно другие истории, конфликты и проблемы. У нас нет хоккеиста, нет строителя. У нас, в общем, все по-другому", - рассказал Жора Крыжовников.

Роли главных героинь в юности исполнили Тина Стойилкович, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), а повзрослевших - Марина Александрова, Юлия Топольницкая и Валерия Астапова соответственно. Также в сериале снялись: Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Андрей Максимов, Милош Бикович, Федор Бондарчук, Антон Васильев, Дэниел Барнс, Марина Зудина, Анна Невская, Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Полина Гухман, Валентин Анциферов, Александр Метелкин и другие.

В новом сериале прозвучат как главные хиты нулевых, так и легендарные песни о Москве, но в современном, новом прочтении - через них создатели раскроют характеры героев и расскажут зрителям об их эмоциональных переживаниях. "Музыкальные номера - это способ показать внутренний конфликт или уязвимость персонажа самым наглядным и запоминающимся образом, а также подчеркнуть ключевые моменты в развитии сюжета. При этом у нас не так много таких номеров. Мы вводим песню тогда, когда достигаем однозначной эмоциональной кульминации", - объяснила Долматовская.