Глава "Москонцерта": приз "Интервидения" сыграет важную роль в развитии артистов

Приз составит 30 млн рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Одним из важных отличий международного музыкального конкурса "Интервидение" станет наличие большого денежного приза, который поможет молодым артистам развиваться. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС гендиректор "Москонцерта" Илья Бачурин.

"Важным позитивным отличием, безусловно, является наличие денежного приза в размере 30 млн рублей, которые получит победитель. Для молодых исполнителей, которых много среди представителей 21 страны - участницы конкурса, эти деньги будут играть большую роль в развитии артиста, для кого-то могут стать очень важным фактором, определяющим судьбу на какую-то ближайшую перспективу", - сказал Бачурин.

Он добавил, что основное отличие "Интервидения" от "Евровидения" в том, что каждый из участников, представляя свою страну, будет стремиться показать национальный колорит и особенности музыкальной культуры страны. "Таким образом, конкуренция будет не за то, чтобы сделать усредненную какую-то композицию, понятную любой аудитории, а за то, чтобы наиболее красиво, ярко представить свою страну, используя национальные особенности музыки, дизайна, как сценического, так и дизайна одежды, поэзию. И это, безусловно, переводит конкурс в категорию искусства, нежели просто развлечений, что как раз-таки будет его отличать от "Евровидения", где важнее всего просто максимально ярко заявить себя", - сказал он.

Бачурин также выразил уверенность, что "Интервидение" будет в выгодную сторону отличаться визуальной составляющей. "Так же как конкурс "Евровидение", который проходил в Москве в 2009 году, стал одним из лучших за всю историю "Евровидения", также, я уверен, что "Интервидение" побьет эту планку и будет ярче, привлекательней и интересней для современной очень требовательной телевизионной аудитории", - заключил руководитель "Москонцерта".

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

