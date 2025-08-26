В Малом театре впервые поставят пьесу Екатерины II

В новом сезоне состоится восемь премьер

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Государственный академический Малый театр объявил планы на сезон 2025/2026. Одной из восьми премьер станет постановка Андрея Максимова по пьесе императрицы Екатерины II "Расстроенная семья острожками и подозрениями".

Грядущий сезон для Малого театра - юбилейный, 270-й. Сбор труппы, на котором директор Тамара Михайлова и главный режиссер заслуженный артист РФ Алексей Дубровский озвучили названия новых спектаклей в репертуаре, состоялся на Исторической сцене во вторник.

"В юбилейном сезоне нас ждет целых восемь премьер <…>. Зимой 2026 года на Малой сцене на Большой Ордынке впервые в России будет поставлена пьеса императрицы Екатерины II "Расстроенная семья [острожками и подозрениями]" в режиссуре Андрея Максимова", - сказал Дубровский.

Набоков, Шоу, Цвейг и другие премьеры

Первой премьерой сезона 2025/2026 - ее выпустят 16 сентября - станет спектакль "Защита Лужина" по одноименному роману Владимира Набокова, режиссер - Владимир Данай. Постановку представят на Малой сцене на Большой Ордынке. "20 сентября на Большой сцене на Большой Ордынке выйдет спектакль "Весьма остроумная и превеселая комедия о виндзорских женушках" в режиссуре Александра Вельмакина", - добавил заслуженный артист. В основе работы - пьеса Уильяма Шекспира "Виндзорские насмешницы".

7 ноября же, по словам главного режиссера Малого театра, на Исторической сцене состоится премьера работы Андрея Прикотенко "Анна Каренина" по одноименному роману Льва Толстого. Кроме того, зимой 2026 года на Камерной сцене на Серпуховской будет поставлен спектакль по новеллам австрийского писателя Стефана Цвейга, режиссер - Ася Князева. "На Сцене на Большой Ордынке весной запланирована премьера спектакля "Пигмалион" по Бернарду Шоу в постановке Глеба Подгородинского", - продолжил мастер.

Работы Дубровского и Драгунова

Сам Алексей Дубровский готовит спектакль по произведению Михаила Булгакова "Дни Турбиных". Он получил название "Белая гвардия" - именно этот роман лег в основу пьесы Булгакова. Премьера постановки намечена на март 2026 года. "Мы собрали замечательную команду: сценограф Максим Обрезков, композитор Александр Чайковский, с которым мы делаем уже не первую работу. И актеры тут прекрасные: Ангелина Стречина, моя ученица; Игорь Петренко, с которым я тоже много работаю; Андрей Чернышов, Виктор Низовой, Владимир Носик, Андрей Чубченко. И многие другие", - заметил режиссер.

Завершающей премьерой сезона станет постановка заслуженного артиста РФ Владимира Драгунова "Гиперболоид инженера Гарина" - эту театральную интерпретацию одноименного романа Алексея Толстого покажут на Сцене на Большой Ордынке. В сезоне 2024/2025 с большим успехом Драгунов поставил "Маленькую оперу" Славы Сэ, в сезоне 2023/2024 - роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Ночь нежна": сегодня спектакли идут с аншлагом.

Гастроли

Говоря о гастрольной программе, главный режиссер напомнил, что в сентябре артистов ждет поездка в Казань, где на сцене нового здания Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала состоятся сразу восемь показов спектаклей. Труппа представит "Женитьбу Бальзаминова", "Женитьбу", "Бесприданницу" и "Игроков".

В октябре спектаклем "Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка" Малый театр откроет XXV международный Волковский фестиваль в Ярославле. А в ноябре постановка "Смута 1609-1611 гг." будет показана в Самарском академическом театре оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича. "В конце октября 2025 года в рамках юбилея Росатома в Нижнем Новгороде пройдет показ спектакля "Физики", - добавил Дубровский.

Лаборатория и новые артисты

В сезоне 2025/2026 Малый театр проведет лабораторию - третью по счету: первая была посвящена творчеству Александра Островского, вторая - творчеству Антона Чехова. "Благодаря лабораториям наш репертуар пополнился уже пятью спектаклями. В этом году при поддержке Министерства культуры РФ мы решили реализовать проект в третий раз: он будет называться "Россия. Время героев: от XX к XXI веку" (название уточняется - прим. ТАСС)", - пояснил Дубровский. Главный режиссер выразил надежду на то, что, помимо новых имен в области режиссуры, так он сможет открыть для себя и новые имена среди современных писателей. Заявки будут приниматься до 31 октября 2025 года, сама лаборатория пройдет весной 2026 года.

Одним из важных событий дня стало приветствие новых, молодых артистов труппы - четырех выпускников Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина: Александры Годованец, Анастасии Ермошиной, Арсения Сидякина и Дениса Косикова. Кроме того, к актерскому коллективу Малого театра присоединилась заслуженная артистка РФ Алла Юганова, Ангелина Стречина и Ксения Лукьянчикова.

Под занавес

На сборе труппы директор театра Тамара Михайлова подвела итоги уходящего сезона. Всего было проведено 118 мероприятий, выпущено шесть премьер, на стационаре сыграно 706 спектаклей, причем 117 из них - для детей. В сезоне 2024/2025 Малый театр посетили порядка 400 тыс. зрителей.

В этот день прозвучали поздравления в адрес юбиляров и тех, кто работает в культурном учреждении на протяжении десятилетий. Почетного знака "Ветеран Малого театра" была удостоена народная артистка РФ Людмила Полякова - награда вручается артистам и сотрудникам, прослужившим в театре 35 лет. В заключение Михайлова обратила внимание всех собравшихся: нельзя забывать о том, что в сезоне 2024/2025 ушли из жизни великие мастера - народные артисты РФ Алексей Кудинович, Алефтина Евдокимова и Владимир Сафронов. Зал почтил их память минутой молчания.