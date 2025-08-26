В Русском театре Абхазии открыли музей в рамках проекта Бахрушинского театрального музея

Как пояснили в театре, театральный музей занимался реализацией проекта на всех этапах: от разработки концепции и создания дизайн-проекта до монтажа экспозиции

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Новый музей открылся в Сухуме в Государственном русском театре драмы Абхазии имени Фазиля Искандера в рамках федеральной программы Бахрушинского театрального музея, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Новый музей театра Искандера - это первый международный проект федеральной программы "Новый музей театра", реализованный Бахрушинским театральным музеем при поддержке Министерств культуры России и Абхазии. Экспозиция, включающая более 120 уникальных экспонатов, рассказывает историю театра Искандера с 1980-х годов до наших дней", - сообщили журналистам в Русдраме.

Как пояснили в театре, Бахрушинский театральный музей занимался реализацией проекта создания музея театра Искандера на всех этапах: от разработки концепции и создания дизайн-проекта до монтажа экспозиции.

Среди гостей и участников церемонии открытия были президент Абхазии Бадра Гунба, cпикер парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Владимир Делба, заместитель министра культуры Абхазии Динара Смыр, генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, генеральный директор Русского театра Ираклий Хинтба, представители культурного и дипломатического сообщества.

Церемония открытия

"26 августа - сам по себе большой праздник для Абхазии [день международного признания Абхазии] и символично, что именно в этот день, знаменующий нерушимые союзнические связи между РФ и Республикой Абхазия, открывается новый музей Государственного русского театра драмы им Ф. Искандера. Это уникальный проект, реализованный Бахрушинским музеем - крупнейшим театральным музеем мира. <...> Особо ценно, что частью музейной экспозиции стал мемориальный кабинет классика абхазской и русской литературы, нашего великого соотечественника Фазиля Искандера - место его памяти, которого так не хватало в нашей стране", - сказал на церемонии открытия гендиректор театра Ираклий Хинтба.

Заместитель министра культуры Абхазии Динара Смыр назвала открытие музея значимым событием в культурной жизни республики и поблагодарила Кристину Трубинову "за этот роскошный подарок". Смыр огласила обращение министра культуры Абхазии Даура Кове, который находится в составе абхазской делегации в Сирии. "Это значимое событие для республики, которое служит еще большему духовному сближению наших народов, укреплению культурных связей", - говорится в обращении Кове.

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что в Русском театре Абхазии создано новое место культурного притяжения. "Создание музея стало зримым подтверждением успешного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере между нашими странами, сотрудничества, основанного на принципах союзничества и стратегического партнерства", - сказал Шургалин, особо отметив вклад в создание музея первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко и министра культуры России Ольги Любимовой.

"Для нас особенно важно не только сохранять театральное наследие, но и наполнять его живым содержанием, понятным и близким современному зрителю. Воплощением этой идеи стала программа Бахрушинского музея "Новый музей театра" - масштабный культурно-просветительский проект, нацеленный на создание в регионах театральных музеев нового формата - живых пространств, где история сцены встречается с передовыми технологиями в открытом диалоге со зрителем. Сегодня проект выходит за рамки национальных границ и становится международным", - сказала на церемонии открытия Кристина Трубинова.

Экскурсия для президента

Трубинова провела экскурсию по Новому музею для президента Бадры Гунбы и рассказала о представленных в нем экспонатах. "Среди особо ценных экспонатов - платье Аленушки из первого спектакля театра "Аленький цветочек", премьера которого состоялась в 1981 году. Постановка была создана режиссером Михаилом Мархолией - одним из ведущих театральных деятелей Абхазии по сюжету классической сказки С. Т. Аксакова. В экспозиции также представлены предметы бутафории, афиша и программа этой знаковой премьеры", - сказала она.

По словам Трубиновой, центральное место в экспозиции отведено фигуре Фазиля Искандера, имя которого театр носит с 2017 года. "Воссозданный кабинет Фазиля Искандера с его неизменной пишущей машинкой - символом писательского труда - станет одним из центральных и самых ценных образов музея. Личные вещи, рукописи, прижизненные издания и фотографии, переданные вдовой писателя Антониной Хлебниковой, откроют двери в мир его творчества. Новый музей стал первым местом памяти писателя на его родине, что придает проекту особую культурную и историческую значимость", - сказала она.

Внучка основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа - Татьяна Гулиа, которая была лично знакома с Искандером и его семьей, рассказала ТАСС со слов вдовы писателя - Антонины Хлебниковой, что пишущая машинка, переданная в музей, та, на которой он печатал свой знаменитый роман "Сандро из Чегема". "Фазиль Абдулович оказывается печатал и перепечатывал много раз на машинке, он не писал от руки. А то, что исписанный листок с его автографом на столе - это он в амбарной тетрадке записывал свои мысли от руки отдельно. Это мне Антонина Михайловна рассказала. Мантию ему вручили в одном из американских университетов, есть фотография, где Искандер и Булат Окуджава в этих мантиях. Также в кабинете очки писателя, кофемолка из его дома. Стол - это точная копия его настоящего стола, который сейчас хранится в библиотеке на улице Правды в Москве в центре Искандера", - сказала Гулиа.