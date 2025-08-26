В пресс-службе "Роскино" обратили внимание, что Сербия в 2025 году впервые присоединилась к юбилейной, 10-й всероссийской акции "Ночь кино"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Несколько российских фильмов были представлены в рамках летнего фестиваля Zemun Fest и Всероссийской акции "Ночь кино" в Сербии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Роскино".

"Сразу несколько российских фильмов были представлены сербской публике в последние дни августа. Бесплатные показы прошли в рамках летнего фестиваля Zemun Fest и культурной акции "Ночь кино", - говорится в сообщении.

В пресс-службе обратили внимание, что Сербия в 2025 году впервые присоединилась к юбилейной, 10-й всероссийской акции "Ночь кино", которая состоялась 23 августа в России и 37 странах мира. "В Русском доме в Белграде зрителям показали три картины программы: семейное фэнтези "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", военную драму к 80-летию Победы "Группа крови", музыкальный байопик с Юрой Борисовым "Пророк. История Александра Пушкина", - отметили в пресс-службе.

А в рамках летнего фестиваля Zemun Fest сербской публике показали фильм "Конек-Горбунок" (2021 год) режиссера Олега Погодина. "Зрители летнего фестиваля Zemun Fest в Белграде увидели сказочный хит Олега Погодина "Конек-Горбунок" 24 августа. Показ прошел на площади Магистрата и собрал детскую и семейную аудиторию. Особый восторг у юных зрителей вызвала компьютерная графика: в 2022 году фильм был отмечен премией "Золотой орел" за лучшие визуальные эффекты", - сказано в сообщении.

Показ был организован "Роскино" при поддержке Минкультуры России и Русского дома в Белграде.

На показах присутствовали представители российско-сербских обществ дружбы, студенты, изучающие русский язык, и члены молодежных организаций.

В "Роскино" отметили, что российские фильмы традиционно востребованы у сербской аудитории и регулярно выходят в прокат. Компания также ежегодно проводит перекрестные фестивали российского кино в Сербии и сербского - в России. Так, в декабре 2024 года в Москве состоялась премьера триллера "Изоляция" с участием актера Милоша Биковича.

О "Ночи кино"

Юбилейная десятая акция "Ночь кино" прошла 23 августа, в рамках которой были показаны "Группа крови" (2025, режиссер Максим Бриус), "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" (2024, Игорь Волошин) и "Пророк. История Александра Пушкина" (2024, Феликс Умаров).

"Ночь кино - 2025" организована при поддержке Минкультуры России и МИД России. Операторами акции являются "Роскино" и Фонд кино. Соорганизатор акции - Российский фонд культуры.

Мероприятие приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.