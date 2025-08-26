Гран-при в номинации "Оригинальный документальный проект" получил сериал "Рак. На пороге открытия"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Фестиваль документального контента стриминговых платформ Original+Doc подвел итоги. Призы получили проекты онлайн-платформ Premier, Kion, Wink и других, передает корреспондент ТАСС.

Гран-при в номинации "Оригинальный документальный проект" получил сериал "Рак. На пороге открытия" (Kion) - уникальное исследование, которое дает ответы на вопросы: помогут ли противоопухолевые вакцины победить рак, как российские исследователи научились превращать клетки в лекарство от онкологии и почему не удалось спасти Стива Джобса.

Самый ожидаемый документальный проект фестиваля - "Народные художественные промыслы" (Wink). За оригинальное режиссерское видение приз получил Андрей Маяцкий за "Историю русского секса" - проект выйдет на Okko. Специальный диплом в номинации "Оригинальная героиня" присудили героине фильма "Русский Милан" (Premier, Rutube) Лере Дергилевой, а награда "Лучший оригинальный герой" досталась герою проекта "Кубок Гагарина. Верить в мечту" ("Кинопоиск") Александру Радулову.

За лучшую оригинальную историю наградили фильм "В поисках Андрея Рублева" (Start). Приз в номинации "Оригинальное операторское видение" получил Егор Мясников, оператор фильма "Секс в СССР", который выйдет на платформе Kion.

Награды от жюри СМИ

Премьерные документальные проекты основного конкурса оценивали два профессиональных независимых жюри: эксперты в сфере кинематографа и представители СМИ.

Председателем индустриального жюри фестиваля в 2025 году стала начальник службы документальных фильмов творческо-производственного объединения "Россия-1" Мария Финкельштейн. В команду индустриального жюри фестиваля также вошли председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, продюсер и телеведущий Валдис Пельш, режиссер Константин Смилга, актер театра и кино, театральный режиссер Александр Яцко.

Жюри СМИ возглавил руководитель индустриального медиа и сайта DOC.ru Алексей Федорко. В команду второго жюри также вошли корреспондент редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Александра Баландина и тележурналист, редактор, сценарист и продюсер документальных фильмов Виолетта Ничкова.

Представители СМИ также присудили гран-при проекту "Рак. На пороге открытия". Диплом получил проект "Екатерина Фурцева. Невыносимая легкость бытия" (Kion) - с формулировкой "за мастерство журналиста в документальном кино".

О фестивале

Original+Doc проходил с 23 по 26 августа 2025 года в рамках Московской международной недели кино в кинотеатре "Москино Музеон". В конкурсной программе были премьерные показы документальных фильмов и сериалов крупнейших стриминговых платформ - Start, Kion, Okko, Wink, "Кинопоиск", Premier, Rutube и других.

Фестиваль документального контента стриминговых платформ Original+Dос проводится с 2023 года, на нем представлены новейшие фильмы, сериалы и шоу российских стриминговых платформ.