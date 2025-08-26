Экспозицию можно посетить до 30 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Выставка "В Выборг концертировать…" откроется в Выборгском объединенном музее-заповеднике в честь 160-летия со дня рождения двух композиторов - Александра Глазунова и Яна Сибелиуса. Экспозиция собрана в рамках совместного выставочно-просветительского проекта музея и Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича, сообщила пресс-служба концертной организации.

"Многолетняя дружба связывала Глазунова с дирижером и пропагандистом финской музыки Робертом Каянусом, познакомившим двух композиторов. В феврале 1906 года в Национальном театре в Гельсингфорсе Каянусом был организован концерт, на котором звучали в одной программе произведения Глазунова и Сибелиуса. А в декабре того же года Сибелиус встречался с Глазуновым в Петербурге на премьере своей симфонической фантазии "Дева Севера", исполненной оркестром Мариинского театра", - рассказали в пресс-службе.

Одногодки, встречавшиеся лично и состоявшие в переписке, русский и финский композиторы были друзьями и коллегами.

На выставке представлены нотные издания произведений Глазунова и Сибелиуса, афиши, программы концертов, открытки, приглашения на музыкальные вечера, фотографии, музыкальные инструменты из собрания музея-заповедника и филармонии. В числе особо ценных экспонатов - фотопортрет Глазунова 1920-х годов с текстовым и нотным автографом композитора, бюст Сибелиуса работы скульптора Мауно Ойттинена (1929), подаренный в 1946 году советским музыкантам Обществом дружбы "СССР - Финляндия" во время первых зарубежных гастролей Заслуженного коллектива РСФСР Симфонического оркестра Ленинградской филармонии, памятная медаль, отчеканенная к 50-летию Сибелиуса. В экспозицию включены также копии фотографий из мемориальной коллекции Глазунова в собрании Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства.

Выставка "В Выборг концертировать…" будет открыта до 30 ноября.

Просветительская программа

Помимо совместной выставки, проект включает в себя просветительскую программу. Так, 30 августа в Библиотеке Алвара Аалто пройдет сольный концерт артиста Академического симфонического оркестра Филармонии Николая Мажары, который представит фортепианные сочинения Глазунова и Сибелиуса. В течение сентября в музее будут прочитаны лекции "Финские мотивы в жизни и творчестве А. К. Глазунова", "Сибелиус/ Выборг/Петербург".

Филармония бережно хранит память о Яне Сибелиусе. В фойе Большого зала его имя включено в мемориальный список выступавших в этих стенах выдающихся музыкантов мира. Здесь, в Зале бывшего Дворянского собрания, 16 декабря 1906 года под управлением крупнейшего финского композитора впервые прозвучали его фантазия "Дочь Похьолы" и легенда "Возвращение Лемминкайнена".