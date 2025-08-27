В частности, на фестивале "Берингов пролив" открылась фотовыставка, на которой были представлены достопримечательности, гастрономия и традиции Мексики, сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов

АНАДЫРЬ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Чукотского автономного округа планируют расширять сотрудничество с Мексикой в области культуры и креативных индустрий. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владислав Кузнецов.

"Планируем продолжить реализацию совместных проектов в сфере культуры и креативных индустрий. На фестивале "Берингов пролив" открылась фотовыставка, на которой были представлены достопримечательности, гастрономия и традиции Мексики. Чукотские специалисты в области творчества получат возможность обмениваться опытом с мексиканскими коллегами, а также воплощать совместные инициативы. Мы ожидаем предложений от нашего креативного сообщества", - сказал Кузнецов.

Глава Чукотки добавил, что расширение международных связей в области креативных индустрий входит в список приоритетов региона. "Сегодня мы активно продвигаем наши креативные проекты на мировой арене, налаживаем контакты с зарубежными партнерами и создаем условия для совместной работы", - подчеркнул губернатор.

Согласно Единому плану по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, в рамках реализации национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика" доля креативных (творческих) индустрий в экономике России должна увеличиться до 6% к 2030 году.

Четвертый ежегодный фестиваль "Берингов пролив" проходил в Чукотском автономном округе с 19 июля по 3 августа. Программа мероприятий была посвящена развитию туризма и креативных индустрий как на Чукотке, так и в Арктике в целом. Одним из почетных гостей фестиваля стал чрезвычайный и полномочный посол Перу в России Хуан Хенаро дель Кампо Родригес.