Музыканты сообщили, что их очень впечатлила история и замысел конкурса

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Американская хип-хоп-группа Onyx выразила поддержку международному музыкальному конкурсу "Интервидение-25" и заявила о готовности стать его послами. Об этом они сообщили ТАСС.

"Нас очень впечатлила история и замысел международного музыкального конкурса "Интервидение". Безусловно, такие проекты играют важную роль в налаживании мостов между странами и культурами. И это очень близко нашему взгляду на творчество. <…> Мы всегда ведем диалог с людьми и можем стать послами вашего конкурса", - отметили участники коллектива.

По словам музыкантов, Onyx на протяжении 25 лет выступает по всему миру и принимает участие в международных фестивалях, что подтверждает объединяющую силу музыки.

"На собственном опыте мы убедились, насколько важно продолжать общение со зрителями и за пределами сцены, чтобы доносить наши идеи. <…> Так же как уже четверть века через наши интервью и международные музыкальные коллаборации мы рассказываем людям по всему миру о том, что происходит в других странах, мы будем говорить о возрожденном Россией проекте, который способствует развитию культурного обмена и взаимопонимания в мировом масштабе. И будем делать это с особой любовью - для России", - подчеркнули они.

Артисты добавили, что хотели бы принять участие в "Интервидении".

"Как музыканты, мы были бы рады выступить на конкурсе и представить наряду с другими жанрами хип-хоп культуру, олицетворением которой является наш коллектив. И, конечно, надеемся увидеть среди участников ярких артистов", - заключили в Onyx.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

ТАСС - информационный партнер конкурса.