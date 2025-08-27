Председатель Госдумы отметил, что любовь к отечественным фильмам передается от поколения к поколению

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем российского кино, отметив вклад отечественного кинематографа в сохранение исторической правды и духовно-нравственных ценностей.

"Поздравляю с Днем российского кино. Любовь к фильмам, которые вошли в золотой фонд российского кино, передается от поколения к поколению. Глубокий смысл наших кинокартин основан на исторической правде, духовно-нравственных ценностях", - отметил Володин, слова которого приводятся в сообщении на сайте Госдумы.

Он отметил, что режиссеры, сценаристы, операторы, художники и все, кто участвует в кинопроизводстве, продолжают лучшие традиции отечественного кино.

"Используя многообразие современных технических возможностей и изобразительных средств, реализуют масштабные проекты. Дарят людям яркие эмоции", - добавил Володин.

В заключение спикер Госдумы пожелал работникам киноиндустрии дальнейших "успехов и всего самого доброго".