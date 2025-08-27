Опрошенные отметили фильм "Мастер и Маргарита", семейную кинокартину "Чебурашка" и сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Книжный сервис "Литрес", телекоммуникационная компания "Ростелеком" и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование, в ходе которого выяснили, что самой удачной отечественной экранизацией респонденты считают фильм "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова, семейную кинокартину "Чебурашка" по циклу Эдуарда Успенского и сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" по книге Роберта Гараева, сообщили ТАСС в пресс-службе "Литрес".

"Экранизации сегодня - это отличный способ масштабировать аудиторию книги, привлечь к ней внимание и оживить в зрительско-читательской памяти. Чтобы она удалась, нужно несколько составляющих: отличная режиссура, сильный сценарий, в основу которого положен культовый текст, а также известные и талантливые актеры", - подчеркнула шеф-редактор группы компаний "Литрес" Екатерина Писарева, чьи слова привели в пресс-службе.

Среди ожидаемых киноадаптаций литературы на ближайшие три года пользователи выделили экранизации произведений Стругацких: сериал "Трудно быть богом" (26%) от Дмитрия Тюрина с Федором Бондарчуком и Сергеем Безруковым, а также фильм "Отель "У погибшего альпиниста" (22%) Александра Домогарова с Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой. Третье место занимает "Вовка в Тридевятом царстве" (19%) братьев Андреасян по рассказу Вадима Коростылева. Состав актеров пока неизвестен.

Респондентам также было предложено выбрать произведение, экранизации которого они с нетерпением ожидают, несмотря на отсутствие киноадаптации. На первом месте оказался роман Джерома Дэвида Сэлинджера "Над пропастью во ржи" (24%), который сам автор считал не подлежащим экранизации. Вторую позицию заняло "сентиментальное путешествие" Александра Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву" (17%), а третье место занял роман Мариам Петросян "Дом, в котором…" (16%), рассказывающий о замкнутом мире интерната для детей с ограниченными возможностями.

"Экранизации не только позволяют новым поколениям открывать для себя великие литературные произведения, но и способствуют сохранению наследия авторов. <…> Опрос подтвердил, что современная аудитория ценит экранизации как культовых произведений, так и менее известных книг", - отметил директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома" Александр Ряховский.

В ходе исследования также выяснилось, что, несмотря на растущую популярность экранизаций, 45% пользователей предпочитают сначала читать книгу, а затем смотреть фильм. Почти столько же (44%) не заботятся о порядке, в котором знакомятся с произведениями. 10% респондентов начинают с экранизации, чтобы вызвать интерес к литературе. В вопросе о художественной ценности 40% считают книги и фильмы разными искусствами, 38% отмечают, что оригинал чаще впечатляет больше, а 22% отдают предпочтение экранизациям.