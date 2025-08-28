Папа Сталкера: как лейтенант Аркадий Стругацкий стал одним из главных писателей-фантастов

28 августа исполняется 100 лет со дня рождения Аркадия Стругацкого. В соавторстве с братом Борисом он написал "Пикник на обочине", "Трудно быть богом" и другие произведения, ставшие классикой фантастической литературы

Ранние годы

Аркадий Натанович Стругацкий родился в городе Батум (ныне Батуми, Грузия). Его отец Натан Залманович работал главным редактором местной газеты "Трудовой Аджаристан". Мать Александра Ивановна была учительницей. В 1926 году семья переехала в Ленинград, через семь лет родился брат Аркадия Стругацкого — Борис.

После начала Великой Отечественной войны, летом 1941-го, 16-летний Аркадий Стругацкий вместе с отцом участвовал в строительстве оборонительных сооружений под Ленинградом. Осенью и зимой того же года работал в мастерских по производству ручных гранат. В январе 1942-го Аркадий вместе с отцом был эвакуирован из блокадного города по Дороге жизни. Через месяц Стругацкий-старший скончался в Вологде.

С лета 1942 года Аркадий Стругацкий работал на молокозаводе в поселке Ташла Чкаловской (ныне Оренбургской) области. Тогда же его мать и брат смогли эвакуироваться из Ленинграда.

Военная служба

В январе 1943-го Аркадий Стругацкий был призван в армию и зачислен во 2-е Бердичевское пехотное училище (дислоцировалось в городе Актюбинске Казахской ССР). Спустя несколько месяцев его перевели в Военный институт иностранных языков Красной армии (ныне Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны РФ) на отделение японского языка. В 1949 году Аркадий Стругацкий окончил заведение и был распределен на работу младшим преподавателем кафедры японского языка Школы военных переводчиков в городе Канск (Красноярский край).

Осенью 1945 года Стругацкий получил звание младшего лейтенанта, зимой 1948-го — лейтенанта, в 1951-м стал старшим лейтенантом. В 1952-м Аркадий Стругацкий был направлен на службу штабным переводчиком 255-й стрелковой дивизии в Петропавловск-Камчатский. Через два года его перевели в Хабаровск — в 172-й отдельный радиопеленгаторный центр особого назначения.

Аркадий Стругацкий был награжден медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." (1945) и "За боевые заслуги" (1954).

Работа редактором

В 1956 году Аркадий Стругацкий стал сотрудником "Реферативного журнала" Всесоюзного института научной и технической информации (ныне Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук). В 1958-м Стругацкий вступил в Союз советских журналистов. Он работал редактором в Государственном издательстве художественной литературы, затем — в Детском государственном издательстве (до 1964 года).

Самые известные произведения

Аркадий Стругацкий начал литературную деятельность в середине 1950-х годов. В 1956-м журнал "Дальний Восток" опубликовал повесть "Пепел Бикини". Это произведение о судьбе экипажа японской рыболовной шхуны, оказавшейся в районе испытания американской водородной бомбы на атолле Бикини. Повесть основана на реальных событиях и написана по открытым источникам того времени. Соавтором был указан сослуживец Стругацкого Лев Петров, который участвовал в обсуждении замысла произведения. Однако фактическим автором всего текста был Стругацкий.

Аркадий Стругацкий преимущественно работал в соавторстве с братом Борисом. Их первым совместным произведением стал научно-фантастический рассказ "Извне". Он был опубликован в 1958 году в журнале "Техника — молодежи", а впоследствии переработан в повесть.

Известность братьям Стругацким принесли научно-фантастические повести "Страна багровых туч" (1959), "Путь на Амальтею" (1960), "Полдень, XXII век" (1962), посвященные космической тематике.

Их следующие повести — "Стажеры" (1962) и "Трудно быть богом" (1964) — затрагивали тему человеческой ответственности перед историей. В книге "Трудно быть богом" авторы, создав фантастические модели цивилизаций, подробно исследовали проблемы морали и философии, рассуждали о целях и средствах человеческого прогресса. В 1964 году братья Стругацкие вступили в Союз писателей СССР.

В гротескно-сатирическом стиле были написаны произведения "Понедельник начинается в субботу. Сказка для научных работников младшего возраста" (1965) и "Сказка о Тройке" (1968). В 1970 году вышел фантастический детектив братьев Стругацких "Отель "У погибшего альпиниста".

Большой успех получила повесть "Пикник на обочине" (1972) о нравственном выборе человека, сталкивающегося с неведомым. Во многих своих текстах Аркадий и Борис Стругацкие рассматривали непредсказуемость прогресса — например, в романах "Град обреченный" (написан в 1972-м, опубликован в конце 1980-х), "Хромая судьба" (1982, полная публикация — 1989), "Жук в муравейнике" (1979) и "Волны гасят ветер" (1985).

Братья Стругацкие — одни из самых известных отечественных писателей-фантастов, а их произведения переведены на многие иностранные языки.

Работал Аркадий Стругацкий и в одиночку. Под псевдонимом С. Ярославцев он написал сказку "Экспедиция в преисподнюю", рассказ "Подробности жизни Никиты Воронцова", повесть "Дьявол среди людей". Также он переводил художественную прозу с японского и английского языков.

Экранизации и постановки в театре

По мотивам произведений братьев Стругацких создано несколько художественных фильмов. Среди них — "Отель "У погибшего альпиниста" (1979, реж. Григорий Кроманов) и "Чародеи" (1982, реж. Константин Бромберг); получивший приз на Каннском кинофестивале "Сталкер" (1979) Андрея Тарковского и картина "Дни затмения" (1988) Александра Сокурова, отмеченная на Берлинале. В 2008 году Федор Бондарчук снял "Обитаемый остров" по одноименному роману, а Алексей Герман — старший экранизировал "Трудно быть богом" в 2013-м.

Также Аркадий Стругацкий — вместе с таджикским писателем Фатехом Ниязи — был сценаристом драматического телефильма "Семейные дела Гаюровых" (1975, реж. Валерий Ахадов).

Спектакли по произведениям братьев Стругацких ставят в театрах по всей России. Например, в МХТ им. А.П. Чехова ("Далекая Радуга"), Санкт-Петербургском городском театре ("Пикник на обочине", "Понедельник начинается в субботу"), Воронежском государственном академическом театре драмы им. А.В. Кольцова ("Улитка на склоне") и во многих других.

Личная жизнь

Аркадий Стругацкий был дважды женат. Первая супруга — Инна Шершова (состояли в браке в 1948–1954 годах), детей у пары не было. Второй женой с 1955 года стала Елена Ошанина. В 1955-м у супругов родилась дочь — Мария Стругацкая.

В последние годы жизни Аркадий Стругацкий страдал от онкологического заболевания. Он скончался 12 октября 1991 года в Москве в возрасте 66 лет. Согласно завещанию писателя, после смерти его тело было кремировано — в декабре 1991-го прах развеяли с вертолета над столицей.

Память и признание

В честь братьев Стругацких названы площадь в Санкт-Петербурге и астероид главного пояса 3054 Strugatskia. Жизни и творчеству писателей посвящено множество документальных фильмов. В их числе — "Братья Стругацкие. Дети Полудня" (2013, реж. Валерий Ткачев) и "Тоска по пониманию. Братья Стругацкие" (2020, реж. Луиза Тележко).

В 2025 году был издан сборник "Аркадий Стругацкий. Понедельник на все времена" (составитель Марианна Алферова), приуроченный к 100-летию со дня рождения писателя.