Фильм "Кремлевский волшебник" снимут по мотивам одноименной книги писателя Джулиано да Эмполи

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Журнал The Variety опубликовал первый кадр из фильма "Кремлевский волшебник" (The Wizard of the Kremlin) французского режиссера Оливье Ассайаса. На нем можно увидеть британского актера Джуда Лоу в образе президента России Владимира Путина.

Фильм будет снят по мотивам одноименной книги швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи.

В мае 2024 года американский портал Variety уже сообщал, что Джуд Лоу примет участие в съемках "Кремлевского волшебника". В фильме также сыграют Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж.