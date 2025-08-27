Питер Чуани представит Кению в жюри "Интервидения-25"

Питер Чуани был первым кенийским диджеем-ведущим радиошоу на Metro FM

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Членом жюри международного музыкального конкурса "Интервидение-25" от Кении стал диджей Пинье (настоящее имя - Питер Чуани). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале конкурса.

"Новый член международного жюри "Интервидения-25" от Кении - Питер Чуани, известный как диджей Пинье (DJ Pinye). Он один из пионеров диджейской индустрии своей родной страны и настоящий символ развития кенийской музыкальной сцены. Диджей Пинье первым внедрял новые форматы работы и программ на радио и телевидении, поддерживал локальную музыку, продвигал артистов и устраивал международные мероприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Питер Чуани был первым кенийским диджеем-ведущим радиошоу на Metro FM. Кроме того, в 1998 он стал организатором первых выступлений зарубежных хип-хоп артистов в Кении. Музыкант также познакомил слушателей своей страны с первыми кенийскими диджеями-женщинами. "С 2003 года Пинье - ведущий музыкального телешоу "The Beat" на канале NTV - первого подобного формата шоу в Кении", - добавляют в телеграм-канале.

