МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Режиссеры из Белоруссии, Аргентины и Индии могут поставить спектакли в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Об этом сообщил художественный руководитель учреждения Егор Перегудов.

"Сегодня у нас есть определенная договоренность с режиссером из Индии, которого зовут Раджат Капур. Два года назад он привозил на Чеховский фестиваль спектакль "Макбет: что сделано, то сделано" (поставлен по мотивам пьесы Уильяма Шекспира "Макбет" - прим. ТАСС). <…> Капур заинтересован в сотрудничестве с нами", - сказал он.

Еще одним режиссером, которого рассматривает Театр Маяковского, стал Габриэль Чамэ Буэндиа из Аргентины. В июле 2025 года его постановку "Мера за меру (Это твоя вина)" по пьесе Уильяма Шекспира четырежды показывали в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой в рамках XVII Чеховского фестиваля.

"Мне кажется, увидеть зарубежную интерпретацию классической русской пьесы - например, чеховских "Трех сестер" или гоголевского "Ревизора" - было бы очень интересно. Это необычно, мы бы этого хотели", - поделился художественный руководитель Театра Маяковского.

Третьим режиссером, по словам Перегудова, стал молодой театральный деятель из Белоруссии - Евгений Корняг. Он работает как с кукольным театром, так и с драматическими постановками. "Да, приезды, отъезды, языковой барьер - все это непросто. Но, надеюсь, через пару лет нас ждет вот такой интернациональный сезон", - заключил худрук.

Предполагается, что российский зритель сможет увидеть спектакли упомянутых режиссеров в 2027 году.