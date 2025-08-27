На сцене областного драматического театра он представил спектакль "Ромео и Джульетта"

КАЛИНИНГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный академический театр имени Ленсовета открыл XXII фестиваль искусств "Балтийские сезоны". На сцене областного драматического театра он представил спектакль "Ромео и Джульетта", передает корреспондент ТАСС.

Калининградцы стали первыми зрителями за пределами северной столицы, увидевшие эту работу ленсоветовцев, премьера которой состоялась в декабре 2024 года. Коллектив создателей спектакля "Ромео и Джульетта" во главе с режиссером Марией Романовой удостоен премии правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства за 2024 год в номинации "Театральное искусство".

Режиссер спектакля "Ромео и Джульетта" Мария Романова, отвечая на вопрос ТАСС, заметила, что в работе над постановкой "мы не искали каких-то слишком современных прочтений Шекспира". "Мы шли за Шекспиром, мы пытались до него добраться, что-то осознать из того, что он заложил в свои тексты о природе чувств, вообще о природе человека. Мы пытались очень искренне пропустить через себя эту историю", - подчеркнула она.

И отрадно, заметила она, что "молодежь внимательно слушает текст, он ему понятен". "Тема любви, вражды, того, с чем мы сталкиваемся и сегодня, то, о чем мы болеем, горюем, скорбим, об этом всем - в нашем спектакле", - заключила режиссер.

Лучшее - фестивалю

К удовольствию жителей города - поклонников этого коллектива, число которых, несомненно, выросло после его участия в "Балтийских сезонах" 2023 года, театр с берегов Невы уже завтра покажет еще один спектакль. Это будет драма с интригующим названием "Чехов. Хочется жить!" по рассказам Антона Чехова. Режиссер-постановщик и автор инсценировки - Анджей Бубень. Два года назад театр им. Ленсовета познакомил жителей янтарного края, его гостей, среди которых есть и специально приезжающие на фестиваль, также с двумя спектаклями - "Мертвыми душами" по мотивам поэмы Гоголя и "Бесами" по одноименному роману Федора Достоевского. Как тогда, так и на сегодня, все билеты были востребованы задолго до начала фестиваля.

"Мы очень любим быть на гастролях в Калининграде. Впервые они случились в 1992 году. И вот после долгого перерыва - снова гастроли в этот город, но уже для участия в "Балтийских сезонах", на которые мы привезли свои последние премьеры, следуя традиции театра - привозить лучшие спектакли из сегодняшнего репертуара", - говорит директор театра имени Ленсовета Валерий Градковский. Он добавил, что "в Калининграде сочли нужным представить спектакли, которые на сегодняшний день говорят о состоянии нашего театра".

Продолжение следует…

Продолжит и завершит фестиваль в первых числа сентября Московский драматический театр имени А. С. Пушкина. Артисты этого известного театра сыграют в Калининграде трижды: 3 сентября "Слугу двух господ" Карло Гольдони в постановке Юрия Муравицкого, 5 и 6 сентября - "Зойкину квартиру" по пьесе Михаила Булгакова, которую поставил режиссер и художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев.

Не мало ли всего - два театра в программе "Балтийских сезонов" - 2025, спросили у художественного руководителя Калининградского драмтеатра Александра Федоренко. "Понятно, что, с одной стороны, вроде маловато для такого фестиваля. Но, с другой стороны, в нем участвуют театры известные, мощные. Проблема-то количества коллективов-участников фестиваля в нашей логистике, которая очень дорогая и не всем под силу, а бюджеты фестивалей не растут", - замечает он.

По словам Федоренко, то, что "Балтийские сезоны" идут вот уже 22-й год, представляя лучшие театры, лучшие спектакли, заслуга Министерства культуры России, а также Росконцерта, который поддержал фестиваль в самые трудные его годы.

Есть вероятность, что в 2026 году количество театров на "Балтийских сезонах" увеличится. "Разговоры идут, чтобы в год 80-летия Калининградской области расширить число участников фестиваля", - заметил он.

О фестивале

Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" был впервые проведен в 2004 году. Творческое содержание программы фестиваля выводит его на уровень мировых стандартов, а Калининградская область становится одним из театральных центров современной России.

За всю историю фестиваля в нем приняли участие более 90 ведущих российских и зарубежных художественных коллективов и более 5 тыс. артистов. За 21 год фестиваль посетили более 200 тыс. зрителей.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства по культуре и туризму Калининградской области, АНО "Фестивальная дирекция" и ФГБУК Росконцерт. Художественный руководитель - Давид Смелянский.