В Москве стартует фестиваль "Горький +" под руководством Евгения Миронова

Центральным событием программы станет совместный музыкальный перформанс режиссера Алексея Франдетти и драматурга Ники Симоновой

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Фестиваль искусств "Горький +", художественным руководителем которого выступает народный артист РФ Евгений Миронов, пройдет сразу на нескольких московских площадках с 28 по 31 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"В 2025 году темой московской программы фестиваля "Горький +" станет диалог писателя с эпохой и ее яркими героями - Львом Толстым, Антоном Чеховым, Фридрихом Ницше, Всеволодом Мейерхольдом, Федором Шаляпиным, Владимиром Маяковским, Сергеем Рахманиновым и другими", - отмечает собеседник агентства.

О главных мероприятиях

Центральным событием станет совместный музыкальный перформанс режиссера Алексея Франдетти и драматурга Ники Симоновой. Работа получила название "МАКСИМально ГОРЬКИЙ", ее покажут вечером 29 и 30 августа на Голицынском пруду Парка Горького. Пройдут в рамках фестиваля и премьеры. Так, как ранее сообщал ТАСС Миронов, спектакль Филиппа Гуревича "Горький. Любовь", рассказывающий о четырех возлюбленных писателя, впервые представят вечером 29 августа на Основной сцене парка.

"У фигурного фонтана запланирован старт экопроменада Евгения Маленичева "Горький о природе". В основу этого аудиоспектакля в пяти частях легли тексты Горького на тему природы. У летнего домика графа А. Г. Орлова в Нескучном саду режиссер Юрий Муравицкий представит проект, отсылающий одновременно к дачному театру начала XX столетия и к пьесе "Дачники". А на аллеях парка будут работать уличный театр "Кукольный формат" и оркестр барабанщиков", - добавляют в пресс-службе.

Спектакли из регионов и "Горящий Горький"

В рамках театральной программы зрителям представят такие спектакли, как "Три" Камерного театра Малыщицкого (Санкт-Петербург), "Чайка" Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького, "Вишневый сад" Воронежского камерного театра, "Мои университеты" Казанского ТЮЗа. Среди собственных проектов фестиваля - постановки "Одна фотография Максима" Елизаветы Бондарь, "Улей" Анны Щеклеиной и "Прогулка в городе Т" Анастасии Егоровой.

"Также специально для фестиваля "Горький +" многократным лауреатом российских и международных кинофестивалей Алексеем Федорченко снят короткометражный фильм "Горящий Горький". В нем соединились реальные факты, анекдоты и легенды о посещении татарского села Красновидово Максимом Горьким и Юрием Гагариным", - замечает собеседник ТАСС.

Миронов и Остроумова

Традиционными для "Горького +" стали спектакли-концерты с участием мастеров театральной сцены: "Рассказы Горького" с Евгением Мироновым и "Итальянские истории" с народной артисткой РФ Ольгой Остроумовой. Состоится и цирковое шоу "Горькийлэнд 3.0". Всего в Парке Горького и на столичных театральных площадках (МТЮЗ, Театр имени Моссовета, театр "Шалом") пройдут более 75 событий, 15 из которых - премьеры фестиваля. С полным списком мероприятий можно ознакомится на сайте "Горького +".

"Мы придумали наш фестиваль в 2022 году, и с тех пор последовательно реализуем задачу выявлять и поддерживать значимое в современной культуре, сохранять литературное наследие Максима Горького и знакомить с ним как можно более широкий круг зрителей", - приводят в пресс-службе слова Евгения Миронова.

Из истории фестиваля

"Горький +" нацелен на сохранение литературного наследия Максима Горького и знакомство широкого круга зрителей с его творчеством. История проекта берет свое начало от фестиваля "Горький в Парке Горького", который впервые состоялся в 2022 году. В 2023-м фестиваль вышел за рамки Парка Горького: он охватил Москву, Нижний Новгород и Казань.

В 2025 году расширенная география "Горького +" была сохранена. В Нижнем Новгороде фестиваль проходил с 20 по 22 июня, в Татарстане - с 4 по 6 июля, московская программа продолжит работу до конца лета. Программный директор фестиваля - Оксана Ефременко, генеральный продюсер - Артур Григорянц.