В рамках мероприятия покажут фильмы на улице под открытым небом

ПЯТИГОРСК, 28 августа./ТАСС/. Торжественное открытие кинофестиваля "Ferrum 2025" состоится в Железноводске 28 августа. Мероприятие начнется с дефиле звезд отечественного театра и кино, сообщают в пресс-службе фестиваля.

На улице под открытым небом в рамках фестиваля покажут фильмы с пленки 35 мм. Три вечера подряд с помощью кинопередвижки зрителя смогут насладиться картинами в старом формате.

Программа посвящена 95-летию со дня рождения мэтра советского кинематографа Георгия Данелии. В день открытия фестиваля покажут фильм "Мимино", после в программе - показ лент "Осенний марафон" и "Афоня". В рамках мероприятия запланированы творческие встречи с Еленой Захаровой, Василием Мищенко, Светланой Тома.

Кроме того, в курортном парке 29 и 30 августа пройдет фестивальная зарядка со спортсменом международного класса, звездой российского и мирового кино Олегом Тактаровым.

Ожидается, что "Ferrum 2025" посетят более 50 тыс. зрителей.

Организаторами фестиваля выступают министерство культуры России, правительство Ставропольского края, администрация Железноводска, Госфильмофонд. ТАСС - генеральный информационный партнер.