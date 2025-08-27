Его поставили по пьесе Михаила Хейфеца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Театр-фестиваль "Балтийский дом" покажет первую премьеру сезона - спектакль "Рок-н-ролл на закате" по пьесе Михаила Хейфеца в постановке Юрия Цуркану. Это название во второй раз появляется на афише театра и по-доброму вспоминается зрителям старшего поколения.

В первой версии историю о мужчине и женщине, которые, несмотря на одиночество, любят жизнь, блистательно играли народная артистка России Татьяна Пилецкая и заслуженный артист России Анатолий Дубанов. На этот раз станцевать под ритмы рок-н-ролла предстоит заслуженным артистам России Дарье Юргенс и Валерию Соловьеву.

"Я обожаю счастливые истории, как и театр, в котором абсурд действительности нашей жизни находит гармоническую форму и отвечает нашему желанию справедливости. Театр предложил дать новую жизнь пьесе, и то, что это делается прекрасными людьми и превосходными артистами Дарьей Юргенс и Валерием Соловьевым, уже замечательное событие", - сказал журналистам режиссер-постановщик. Если в первой редакции главный конфликт окрашивался вызовом времени и порядку вещей, то в новой версии спектакля, по замыслу Юрия Цуркану, "важнее станет тема отчаянного одиночества и нереализованности".

Сценографию спектакля и костюмы создала Елена Дмитракова. Пластическую партитуру поведения героев, с приключениями идущих к своему дуэту, построила балетмейстер Мария Кораблева.